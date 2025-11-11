El pequeño pueblo de Zaragoza que se transforma en la capital de las setas cada otoño

Aragón es uno de los lugares de España donde se vive con gran pasión la campaña de setas cada otoño. Cientos de personas se desplazan cada fin de semana a los rincones de Zaragoza, Huesca y Teruel donde se encuentran con más facilidad los ejemplares de rebollones, boletus o níscalos escondidos entre los senderos montañosos. Los aficionados a la micología conocen a la perfección los lugares del Moncayo, la Sierra de Albarracín o los Pirineos donde recoger los mejores ejemplares.

Uno de los pueblos de Aragón donde la micología juega un papel fundamental en el día a día de los vecinos y visitantes es San Martín de la Virgen del Moncayo. Esta pequeña localidad de tan solo 274 habitantes se encuentra a los pies del Moncayo, uno de los paisajes de toda la comunidad que bien merece una visita durante el otoño por el espectacular abanico de colores que dejan los bosques en las laderas durante octubre y noviembre.

El Moncayo tiene un carácter de montaña aislada con una importante altitud (2315 metros) que le permiten tener unas especiales características climatológicas. En la zona se pueden encontrar ecosistemas diversos como carrascales, pinares, robledales, abedulares o hayeros que permiten la existencia de una elevada biodiversidad de fauna, flora y fúngica.

La capital de la micología

Durante los últimos meses se ha celebrado en San Martín de la Virgen del Moncayo una serie de jornadas micológicas a las que se pondrá punto final este fin de semana. Este pequeño pueblo zaragozano cuenta con un centro de interpretación de la micología donde el visitante puede sumergirse en este mágico mundo otoñal. Una de las experiencias diferentes que podrás disfrutar si visitas este centro es el "Sendero Micológico Virtual" en la cual el usuario puede realizar un viaje totalmente inmersivo a través de los diferentes bosques del Moncayo, conociendo las principales especies de setas que albergan.

Bosque Encantado de San Martín de la Virgen del Moncayo / CENTRO MICOLÓGICO DE SAN MARTÍN DEL MONCAYO

Lo que muy pocos conocen es que este pueblo de Zaragoza también tiene un 'bosque encantado' que te permitirá redescubrir el precioso paraje del Moncayo con los cinco sentidos. Se trata de un sendero interpretativo al aire libre donde conocerás historias de la zona, los hongos y todo el entorno natural que lo rodea. Cabe recordar que en el Parque Natural del Moncayo se han identificado más de 700 especies de setas, siendo algunas de ellas muy raras o exclusivas de la zona, como el Hygrocybe monscaiensis, nueva especie para la ciencia desde 1997.

Las jornadas micológicas de San Martín de la Virgen del Moncayo terminan este domingo con una programación muy completa con salida a recoger setas, una andada, talleres, visita guiada al Bosque Encantado, mercadillo con productos de la zona, tapeo micológico y también un pasacalles musical.