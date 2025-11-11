Ricard Mitjana, único candidato a liderar Podemos Aragón
El actual responsable de Organización de la formación morada es el único militante que ha dado el paso al frente para poner fin a la crisis del partido en la comunidad
Podemos Aragón sigue dando pasos para cerrar la etapa más complicada de la formación. Ricard Mitjana, actual responsable de Organización del partido morado y una de las caras más visibles de la formación desde su renacimiento hace unos meses, es el único militante que aspira a liderar Podemos al cierre de la presente Asamblea del partido. Un movimiento unitario en el que Mitjana ha dado un paso al frente y, si consigue los avales necesarios, se convertirá en el nuevo coordinador de los podemistas con la mirada puesta en el nuevo ciclo electoral.
Mitjana lidera la única lista entregada a la dirección nacional de Podemos en un plazo que terminó el lunes. Cuando el Comité Electoral, organismo encargado de ratificar la decisión, dé luz verde al movimiento este martes, los podemistas aragoneses habrán dado un nuevo paso. El nombramiento de Mitjana se hará oficial al final de mes, al completar el proceso de la Asamblea, y siempre y cuando reúna los 90 avales necesarios. Fuentes cercanas al único candidato han señalado que las expectativas son "positivas" y que la transición hacia su liderazgo se da por segura.
Junto a Mitjana, exmilitar con experiencia en Kosovo y Afganistán, otras 14 personas aspiran a formar el Consejo Ciudadano, de facto el órgano de dirección de Podemos. Entre la lista, algunos nombres conocidos de la política autonómica, como Amparo Bella, exconcejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Zaragoza, o María Goicoeche, exdirectora del IAM. En la lista también se encuentra Pilar Gimeno, la otra cara más reconocible de la organización de Podemos en los últimos meses, que junto a Mitjana asumió la responsabilidad de revitalizar el partido.
