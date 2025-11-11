Sesé cumple 60 años en el Teatro Real de Madrid: premios, compromiso y mucho futuro

Sesé celebró este martes en el Teatro Real de Madrid su 60 aniversario convertido en uno de los grandes grupos logísticos españoles y con proyección global, pero reivindicando una identidad que no ha abandonado desde su origen. Una empresa familiar, aragonesa y con vocación de futuro. El acto reunió a directivos del sector económico, miembros de la cadena de valor industrial del automóvil y representantes institucionales, entre ellos la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

La cita sirvió también para la entrega de los II Premios Fundación Sesé, iniciados en 2023, unos galardones que reconocen el esfuerzo de personas y entidades por mejorar la vida de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

En esta edición, los premiados fueron Amazon Web Services (premio Compromiso), Carlos Martín, médico e investigador zaragozano responsable del desarrollo de la primera vacuna española contra la tuberculosis (premio Talento), y la 8ª Zona de la Guardia Civil (premio Alianzas), por su apoyo continuado a proyectos solidarios como la Sesé Bike Tour.

Sesenta años mirando hacia adelante

Durante su intervención, el presidente de la compañía, Alfonso Sesé, subrayó que la conmemoración no mira únicamente al pasado, sino sobre todo al horizonte. "Tan importante es recordar el camino que hemos recorrido en estos sesenta años como mantener siempre la mirada fija en el futuro", afirmó. "La voluntad constante por aportar valor con nuestras soluciones y el compromiso firme con todos aquellos que nos acompañan nos han permitido llegar hasta aquí y seguirá siendo la base de nuestra esencia para transformar la cadena de suministro del futuro”, subrayó.

Sesé ha pasado en seis décadas de una pequeña empresa de transporte familiar fundada en Urrea de Gaén (Teruel) a un gestor integral global de la cadena logística, con casi 15.000 empleados y presencia en 16 países de Europa, América, Asia y África. La empresa se ha consolidado como una pieza clave en el ecosistema industrial no solo de Aragón, sino de toda España.

Ese músculo logístico y su capacidad para gestionar cadenas complejas han permitido al grupo competir en mercados globales sin perder su centro de decisión en Zaragoza.

"Una empresa con alma"

En su intervención, la ministra Pilar Alegría felicitó a la compañía por su trayectoria y por haber sabido crecer hasta convertirse en una multinacional con presencia en 16 países y casi 15.000 empleados, sin perder su carácter de empresa familiar ni sus raíces aragonesas.

Destacó precisamente esa dualidad de la empresa aragonesa: la modernización y el arraigo. “Una parte del presente optimista del Aragón de hoy ha sido posible gracias a la modernización de su sistema productivo, liderado por empresas como Sesé, que han apostado por la innovación y la sostenibilidad sin renunciar a su compromiso social", señaló la ministra.

"Sesé es un ejemplo de cómo la transformación empresarial puede ir de la mano de los valores humanos. A través de sus acciones y la labor de su fundación, ha demostrado ser una empresa con alma, comprometida con las personas vulnerables y con la creación de oportunidades, una forma de entender la empresa que contribuye a construir una sociedad más justa y cohesionada”, añadió.

La labor de la fundación y los premiados

La Fundación Sesé, creada en 2013, centra su labor en la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Desde entonces ha desarrollado proyectos de empleo inclusivo, formación y sensibilización que le han otorgado una presencia reconocida en el tejido social aragonés.

La presidenta de la Fundación Sesé, Ana Sesé, recordó que “estos premios reconocen a quienes, con generosidad y compromiso, trabajan para crear una sociedad más digna, solidaria y prometedora. Gracias a los premiados de esta segunda edición por recordarnos que los grandes cambios comienzan con gestos concretos y por demostrar que es posible construir un legado que trascienda generaciones”.

El Premio Compromiso de esta segunda edición recayó en Amazon Web Services por la apuesta de la compañía con el territorio aragonés a través de una de las mayores inversiones tecnológicas de la última década, que generará empleo, innovación y oportunidades de futuro en la región, además de convertir a Aragón en un referente de la transformación digital.

El Premio Talento fue concedido a Carlos Martín, doctor en Medicina y líder del desarrollo de la primera vacuna española contra la tuberculosis. El patronato de la Fundación Sesé reconoce a través de su elección su amplia trayectoria científica, así como su compromiso con la salud global y su vocación de servicio al bien común.

Por último, el Premio Alianzas ha recaído en la 8º Zona de la Guardia Civil, por encarnar los valores de cooperación, ayuda mutua y vocación de servicio, aplicados, entre otras iniciativas, en su continuada colaboración con la Fundación Sesé, especialmente en iniciativas solidarias como la Sesé Bike Tour.

El patronato de la fundación ha valorado su contribución activa en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y lleno de oportunidades.

Sesé, en el centro de la transformación industrial

El aniversario llega en un contexto en el que la transformación de la automoción hacia la movilidad eléctrica, el auge de los centros logísticos y el reposicionamiento de la cadena de suministro tras la pandemia han situado a Sesé como uno de los actores estratégicos de la industria española.

Si en sus inicios movía cargas por carretera, hoy diseña soluciones internacionales de logística, ensamblaje y transporte multimodal --incluyendo aéreo y marítimo--, en un modelo cada vez más digitalizado y sostenible. Sesé cumple 60 años, pero el mensaje de la compañía es claro: el futuro apenas está empezando.