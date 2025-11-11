Sigue en directo la jornada 'Canarias, tu mejor versión', el evento para las empresas en expansión llega a Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca, organizan este martes la segunda parada del 'roadshow' de Canarias, un encuentro diseñado para empresas en crecimiento y expansión que buscan un hub de negocios estratégico.

Diálogos, mesas de debate, presentaciones de casos de éxito y dinámicas de 'networking' son los elementos de este evento, donde las empresas en fase de expansión serán las protagonistas.

El objetivo es promover la diversificación económica, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad.

Bajo el título 'Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión', Proexca, en colaboración con Prensa Ibérica, ha diseñado un programa que busca crear sinergias directas con los sectores estratégicos aragoneses, incluyendo la logística, las TIC y las energías renovables.

La jornada se celebrará en el Espacio Aura (Av. de José Atarés, 7) en un encuentro matutino que tendrá lugar entre las 09.00 y las 11.00 horas.

El evento ofrece un espacio de diálogos y 'networking', donde los asistentes pueden conocer de primera mano cómo las Islas Canarias se posicionan como un 'hub' estratégico en el Atlántico.

El encuentro cuenta con la presencia de figuras clave del sector económico y tecnológico zaragozano y aragonés. La conducción del acto correrá a cargo de la periodista económica Susana Criado, con la visión estratégica de Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y la bienvenida institucional de Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca.

El evento reúne en una mesa de debate a la economista María Dolores Rodríguez Mejías, directora de proyectos en AECONOMIA XXI; Alejandro F. Ibrahim Perera, Presidente del Clúster Aeroespacial de Aragón y director General del Aeropuerto de Teruel; y Antonio Iglesias, vicepresidente de la Asociación Regional Aragonesa de Desarrolladores y Expertos en Videojuegos y Co-Fundador & Desarrollador de videojuegos en Kraken Empire, entre otros. En el diálogo se presenta la experiencia de Esther Borao, Directora General del Instituto Tecnológico de Aragón.