UAGA critica que Aragón apenas ha contado con ellos en el gabinete de crisis de la gripe aviar

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) lamenta la escasa presencia del sector avícola en el gabinete de crisis planteado para hacer frente a la gripe aviar. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón (DGA) continúa con la evaluación y seguimiento permanente de la situación sanitaria. El lunes confirmó que no hay ninguna explotación afectada y que la curva de incidencia de la enfermedad en animales salvajes ha sufrido un descenso durante la última semana.

En este sentido, los granjeros aragoneses muestran su preocupación por no haber estado más representados en las reuniones, a pesar de ser ellos quienes gestionan directamente las empresas ganaderas. Las medidas aplicadas por el gobierno central y el autonómico, como el confinamiento de aves de corral, han sido correctas dado que buscan prevenir posibles brotes. Sin embargo, los productores demandan mayor información directa hacia el sector.

“Uno de los problemas es la falta de transparencia hacia los granjeros. Por ejemplo, en las reuniones del comité de crisis no hay representación directa de los productores, a pesar de que es en las granjas donde se pueden producir casos de gripe aviar”, explica Eloy Ureña, responsable del sector avícola de UAGA.

Esto genera preocupación entre los profesionales de las granjas, quienes tratan de informar y coordinarse, “pero dependen de la comunicación oficial para aplicar correctamente las medidas preventivas”, termina.

De acuerdo a los últimos datos del Departamento de Medio Ambiente, durante el fin de semana se han encontrado 23 grullas afectadas en la comunidad, lo que muestra una tendencia descendiente en la curva de incidencia de la enfermedad en el territorio aragonés. Hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso en explotaciones avícolas, ni domésticas ni profesionales. No obstante, se ha confirmado la presencia del virus en 919 grullas, cinco flamencos, dos cuervos y un zorro hallados en el entorno de Gallocanta, tras los análisis realizados por el Centro de Sanidad y Certificación Animal (CESAC).