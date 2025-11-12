Aquara, eficiencia y compromiso social al servicio de la sostenibilidad en Zaragoza

Contribuir a construir una Zaragoza más sostenible, referente en preservación del agua y eficiencia energética, en definitiva, a que la ciudad sea punta de lanza en materia de transición ecológica, es el propósito de Aquara, empresa especializada en la gestión sostenible del agua y responsable del contrato de suministro, instalación, lectura y mantenimiento de contadores de agua y atención comercial en Zaragoza.

Por ello, Aquara está trabajando en el marco de DIGITALIZA Zaragoza, el proyecto PERTE financiado con fondos europeos que el Ayuntamiento de Zaragoza está ejecutando para digitalizar el ciclo del agua e incrementar su eficiencia y su sostenibilidad.

Dentro de DIGITALIZA Zaragoza, Aquara está trabajando en dos fases. La primera de ellas, la cual ha finalizado recientemente, ha consistido en la realización de inspecciones en una muestra representativa de la ciudad para detectar las pérdidas de agua y energía que se dan en las acometidas particulares y en los depósitos atmosféricos de los inmuebles de la capital aragonesa.

En total, se han inspeccionado en torno a 9.000 edificios, superando los 8.500 que estaban previstos. “Se trata de unos trabajos con cierto nivel de complejidad para elaborar el muestreo de edificios y la posterior planificación de las visitas y durante los que hemos estado en total coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza“, explica José Ignacio Heredero, director ejecutivo de Aquara.

Aquara está trabajando en el marco de DIGITALIZA Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

Dimensión social

Para Heredero el éxito de esta primera fase ha estado en “las personas”. Y es que Aquara ha contado con Integrardid, la empresa de inserción laboral de la Fundación Rey Ardid, para llevar a cabo las inspecciones, tal y como quedó patente en el acuerdo de colaboración que suscribieron ambas entidades para el desarrollo de estos trabajos.

En concreto, entre el 5 de mayo y el 3 de octubre, diez personas de la Fundación Rey Ardid han llevado a cabo las inspecciones, mientras que Aquara se ha encargado de la formación de estos trabajadores, así como de la selección de inmuebles a inspeccionar teniendo en cuenta los criterios técnicos consensuados con el Ayuntamiento, la coordinación de tareas y el establecimiento de citas con los administradores de fincas en aquellos casos en los que los depósitos y las acometidas estaban en lugares de difícil acceso.

En este sentido, el director ejecutivo de Aquara ha puesto en valor el “esfuerzo” realizado por los trabajadores en esta primera fase para superar en más de 500 la cifra prevista de edificios. Asimismo, ha hecho hincapié en el “componente social” del proyecto, ya que se ha favorecido la inserción laboral de estas diez personas a las que Aquara ha formado y coordinado en sus tareas. “La alianza entre Aquara y la Fundación Rey Ardid representa un compromiso fundamental con la sociedad zaragozana en general, impulsando la inserción laboral efectiva y mejorando significativamente la calidad de vida de los ciudadanos”.

Además, Heredero ha resaltado la “apuesta por la movilidad sostenible”, en tanto que las personas encargadas de las inspecciones se han desplazado entre distintos puntos de la ciudad haciendo uso de la red de autobuses urbanos y de Bizi Zaragoza, la red de bicicletas públicas de la capital.

José Ignacio Heredero ha agradecido a los vecinos, administradores de fincas y comunidades de propietarios por “facilitar” las labores de inspección a las personas encargadas de detectar las pérdidas de agua y energía que se dan en las acometidas particulares y en los depósitos atmosféricos de los inmuebles.

Fase II

Una vez concluida la primera fase de DIGITALIZA Zaragoza, Aquara ya está trabajando en la fase dos. Con los datos obtenidos, la compañía, perteneciente al grupo Veolia, desarrollará el algoritmo que permitirá al Ayuntamiento cuantificar las pérdidas de energía y agua, así como proponer mejoras para la eficiencia energética e hidráulica.