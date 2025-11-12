Aragón compartirá los datos básicos del cribado de cáncer con el Ministerio de Sanidad "en los próximos días"

Aragón enviará al Ministerio de Sanidad los datos básicos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. Así lo han acordado las comunidades con la ministra del ramo, Mónica García, este miércoles en la sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por ahora, han resuelto compartir los tres indicadores principales: el número de personas que han sido invitadas a participar en el programa, cuántas de estas han acudido finalmente a las pruebas y la cifra de positivos obtenidos. La forma de volcar la información será enviándola a la secretaría del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Es una muy buena noticia llegar a un consenso", ha celebrado José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, tras el pleno. Hasta ahora, las comunidades lideradas por el PP, entre ellas la aragonesa, habían rechazado enviar esta información solicitada por García al Ministerio de Sanidad argumentando que no contaban con una plataforma adecuada que permitiera a todas las autonomías volcar los indicadores de la misma manera y que pudieran, por tanto, ser comparables.

Tras la sesión, Bancalero ha apuntado que "el ministerio ha entendido que no tenía la plataforma adecuada para entregar los datos que pedían y se ha acordado aportar unos datos comunes" que, ha indicado, enviarán "en los próximos días". La forma de volcar la información será enviándola a la secretaría del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según ha indicado Bancalero, al mismo tiempo el grupo de trabajo formado por las comunidades y el ministerio seguirá avanzando, a través de la ponencia de los cribados del ministerio, en los desarrollos del futuro sistema de información y en los indicadores, que están sin desarrollar y por lo que, decían, no podían volcar hasta ahora los datos.

García había solicitado la información tras conocer los fallos en los programas de Andalucía. Desde esa primera petición y hasta el pasado mes de octubre, entre los territorios populares y el Gobierno Central se creó un clima de tensión por este asunto que estalló el día 24, cuando los consejeros del PP abandonaron en bloque la sesión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Zaragoza.