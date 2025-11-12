Aragón logra reducir a la mitad la lista de espera de la valoración de discapacidad

Aragón ha logrado una reducción considerable de las peticiones de valoración de discapacidad pendientes en la comunidad y ha conseguido disminuir a la mitad la lista de espera. Lo ha logrado en 15 meses y, en concreto, se ha pasado de 12.600 solicitudes pendientes en julio de 2024 (pico máximo) hasta las 6.025 a fecha 31 de octubre de 2025.

Los buenos datos se han alcanzado gracias al programa temporal de Equipo de Valoración de la Discapacidad, gestionado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), una medida que tiene como objetivo reducir los tiempos y al que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles para prorrogar el contrato. Este finalizaba el 30 de noviembre y se extenderá doce meses más, hasta el 30 de noviembre de 2026, con una dotación económica total de 237.621,21 euros. La financiación corre a cargo del IASS.

El equipo de profesionales está formado por un médico, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un enfermero, un trabajador social y personal administrativo. Permiten agilizar los procedimientos y ofrecer una atención más cercana y personalizada. "El refuerzo de los equipos técnicos se enmarca en una estrategia más amplia de modernización de la gestión, digitalización de los procesos y fortalecimiento de la atención a las personas con mayor vulnerabilidad", han señalado desde el Ejecutivo.

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, el programa de valoración ha contribuido a reducir en un 33% los retrasos acumulados. A esa fecha, la lista de espera era de 9.827 solicitudes pendientes de discapacidad, un indicador que fue escalando según se contabilizaban expedientes sin registrar y que fueron aflorando durante meses.