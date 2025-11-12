Los aragoneses Aarón Melero y Raquel Hernández brillan en el Certamen Nacional de Repostería

Aarón Melero y Raquel Hernández, ambos socios de la Asociación de Cocineros de Aragón (ACA), se alzaron ayer con un brillante tercer premio en el XI Campeonato de España de Repostería que organizó la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y ASCAIB, en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, en Palma de Mallorca.

Los jóvenes cocineros compartieron podio con los representantes de la Asociación de Cocineros de Castilla León —flamantes campeones 2025—, y con la delegación catalana, que consiguió el segundo puesto. La Asociación de Cocineros de Paradores Nacionales, por su parte, resultó campeona de cocina salada, categoría en la que Aragón no pudo competir, al causar baja nuestro representante en el último momento. Aarón y Raquel, tuvieron que elaborar un postre, con almendra como elemento principal, con productos locales facilitados por la organización.

“Ametlla”, juego de texturas y temperaturas

"Nuestro postre tenía la algarroba como hilo conductor y la almendra como protagonista", explica Aarón Melero. "Tanto la almendra como la algarroba las presentamos en dos texturas: la almendra en un helado con piel de mandarina y una gelé de leche de almendras y la algarroba como si fuera cacao en polvo y también crujiente", añade.

El postre 'Ametlla', con el que lograron el tercer puesto. / ACA

El postre se completaba con una ensaimada y gajos y brotes de mandarina, que contribuían a ese juego de temperaturas y texturas que les dio el bronce. "Estamos muy contentos, sobre todo por dejar Aragón en muy buen lugar, el proceso ha sido complicado porque hemos estado hasta arriba de trabajo, pero gracias a que trabajamos juntos en Ávila, hemos podido prepararlo bien", cuenta Raquel Hernández.

Ambos jóvenes cocineros ganaron sendas ediciones del Certamen de Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa 'Rubén Ríos', se impusieron en el Certamen de Cocina Dulce de Aragón en 2024 y Aarón, además, se vino de la última edición de Madrid Fusión con dos premios nacionales, siendo dos de los valores en alza de la cocina aragonesa actual.