Azcón defiende la dimisión de Carlos Mazón: "Merece, como mínimo, respeto"

Diez días después del anuncio de dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado su "respeto" por su decisión frente a quienes no lo hacen a pesar de los "escándalos", en referencia a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Hay que ser absolutamente respetuoso con quien presenta la dimisión, porque en este país es muy raro", ha defendido Azcón a quien fuera su homólogo, el líder del PP valenciano, que fue a su vez el único presidente autonómico que acompañó a Azcón en el día de su investidura como líder del Ejecutivo aragonés.

El presidente aragonés ha puesto el foco, de hecho, en otros "escándalos", como el del Fiscal general del Estado, García Ortiz -que está siendo juzgado por revelación de secretos- y la ministra de Igualdad -en relación con los fallos en las pulseras telemáticas que protegen a las víctimas de violencia machista-, sin que presenten su dimisión.

"En estos tiempos que corren, alguien que presenta la dimisión merece como mínimo respeto" mientras otros no hacen "ni el gesto de pedir perdón", ha zanjado.

A preguntas de los periodistas, ha sido la primera vez que Azcón valoraba la dimisión de su homólogo, ya que la pasada semana se encontraba de viaje institucional a EEUU para conocer el funcionamiento y la implantación de los centros de datos.

Por otro lado, Azcón ha marcado distancias con la elección del sucesor de Mazón en una negociación en Madrid, entre los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Por su parte, el presidente aragonés ha sido tajante y ha dicho que "no" ha pedido ayuda al líder de su partido para allanar la aprobación de las cuentas en Aragón. Y ha asegurado que la negociación sobre las cuentas de la comunidad las va a llevar su Gobierno.