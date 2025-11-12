Azcón vuelve a decir ahora que esperará a Montero para el techo de gasto... y el Consejo de Política Fiscal y Financiera será este lunes

Un día sí, al siguiente no, y de nuevo sí. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a decir hoy que sí que esperará a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Ministerio de Hacienda para presentar el techo de gasto de los presupuestos de Aragón para 2026.

Así lo ha dicho este miércoles el presidente aragonés, después de asegurar hace diez días que no esperarían "más" y en el mismo día en el que, finalmente, el ministerio que lidera María Jesús Montero ha comunicado que este lunes 17 de noviembre será finalmente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que las comunidades autónomas llevan esperando desde el pasado verano.

En la cita comunicada por Montero, este lunes, se definirán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas en el periodo 2026-2028. Unas cifras básicas que definen el escenario presupuestario y que marcarán el proyecto de 2026. Según el consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, el Ejecutivo autonómico ya ha elaborado sus cuentas para 2026 con una senda del déficit del 0,1%, por lo que si los planes de Montero son otros, habrá que adaptar las cuentas.

"Nos gustaría presentar el proyecto con los datos que el Ministerio de Hacienda tiene que aportarnos", ha dicho Azcón este miércoles, después de varios meses en los que su Ejecutivo ha estado cambiando su previsión de fechas sobre cuándo se presentaría el techo de gasto, ya que en principio estaba previsto hacerlo en septiembre, después se esperaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y después que, como había pasado tando tiempo, quizá no se esperaba a la convocatoria de Montero. Después de anunciar que la presentación del techo de gasto en Aragón sería "inminente" la semana pasada, Azcón vuelve ahora a esperar "unos días" para contar con la información concreta del Minsiterio de Hacienda, siguiendo los cauces habituales.

Después, el techo de gasto deberá aprobarse en el Consejo de Gobierno y después votarse en las Cortes de Aragón.

Azcón ha explicado que para iniciar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios primero el Gobierno autonómico tiene que presentar los presupuestos. "Hasta que no presentemos los presupuestos no podemos iniciar las negociaciones", ha dicho.

"La verdad es que no tengo esperanzas de que el PSOE ayude a nada", ha continuado Jorge Azcón, criticando "la actitud de bloqueo" de los socialistas "pese al momento excepcional" de la comunidad autónoma: "Cuando se trata de arrimar el hombro, el PSOE tiene otros objetivos, que pasan por apoyar a Pedro Sánchez", ha aseverado Azcón, para quien la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, tiene como objetivo "seguir siendo ministra y no ayudar a Aragón".