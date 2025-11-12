Bancalero acusa a Mónica García de "falta de rigor" en su petición de los datos de cribados: "Es de risa que diga que le vale con un excel"

Nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), esta vez extraordinario. La capital española acoge este miércoles una nueva sesión después para abordar dos puntos principales: el déficit de profesoinales sanitarios y los datos del cribado de cáncer de colon, mama y cérvix. Momentos antes del encuentro, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero (PP), que ha hablado también en nombre de otros de sus homólogos populares, ha incidido en que la última petición de la ministra del ramo, Mónica García, de la información de estos programas responde a una "falta de rigor". "En la última carta, con total falta de rigor, nos pide que enviemos por el método que queramos lo que tengamos", ha compartido, y ha expresado: "Es de risa que una ministra diga que le enviemos los datos que tengamos y que le vale con un simple excel".

Bancalero ha insistido en que las comunidades autónomas lideradas por el PP, muchas de las cuales no han enviado al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer, mama y colon que solicitó Mónica García tras conocerse los fallos en el programa de Andalucía, tienen "total transparencia", y ha argumentado de nuevo que si no han enviado los indicadores es porque no cuentan con la plataforma adecuada para hacerlo y que desde el Gobierno Central, dicen, se comprometieron a tener el pasado mes de abril

Así, Bancalero vuelto a desmentir las afirmaciones de la ministra. "No es cierto que estemos ocultando datos, y muestra de ello es que la única vía que existe a día de hoy para volcar esos datos (los del cribado de cáncer) es la red nacional de cribados. No existe en el ministerio otra vía, no existe otro protocolo, para poder volcarlos", ha subrayado para afirmar que los ddatos "existen y son totalmente transparentes en la página web de la red de cribados".

La sesión urgente de este miércoles llega después de que algunos consejeros de Sanidad del PP como el del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, solicitaran por carta al ministerio la celebración de un nuevo pleno urgente para abordar dos puntos -el déficit de profesionales sanitarios y los datos del cribado de cáncer de colon, mama y cérvix- tras haber abandonado el último precisamente por la polémica de estos programas.