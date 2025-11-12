Los centros de AWS consiguen el aval también para sus infraestructuras de fibra óptica

El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente los proyectos de infraestructuras hidráulicas, eléctricas y de fibra óptica de las ubicaciones de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y la Cartuja Baja (Zaragoza).

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el Gobierno de Aragón ha dado el aval para las conexiones de infraestructuras hidráulicas, energéticas y también de fibra óptica para estos cuatro centros, en un nuevo paso adelante de la tramitación de estos proyectos en la comunidad autóoma.

Según ha confirmado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, dichos proyectos han sido presentados a aprobación definitiva por parte del promotor y, tras ser evaluados ambientalmente mediante las correspondientes resoluciones del Inaga, han sido informados favorablemente por los distintos organismos sectoriales, así como por los servicios técnicos de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística.

La aprobación definitiva de dichos proyectos ejecutivos, que constituye una aprobación definitiva de carácter parcial del conjunto del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) promovido por Amazon Data Services Spain S.L., no exime de la continuación del procedimiento del PIGA y de la necesidad de aprobación definitiva por el Gobierno de Aragón del resto de proyectos que lo integran y, en consecuencia, del PIGA en su totalidad.

También han quedado aprobadas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar dichas infraestructuras, en tanto se reconoce la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa a la mercantil Amazon Data Services Spain, SL., procediendo a la apertura del trámite de información pública de la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación por un plazo de veinte días hábiles para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas puedan formular por escrito las alegaciones que consideren oportunas.

Cabe recordar que la inversión de AWS alcanza los 15.700 millones de euros en sus distintos centros de datos en Aragón. El plan, declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Jorge Azcón en mayo 2024, inició la fase de obras a finales de agosto y en las últimas semanas ha logrado el visto bueno ambiental a ocho proyectos clave que permitirán llevar la energía eléctrica y el agua a los 24 nuevos edificios de servidores informáticos que el gigante tecnológico quiere poner en operación en cinco emplazamientos de aquí a 2033, los cuales se sumarán a los tres que funcionan desde hace tres años en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.