Comienzan las protestas contra la concertación del Bachillerato en Aragón: "Dinero público para la educación pública"

Primera jornada de protestas. El colegio Tío Jorge o el instituto Pilar Lorengar de Zaragoza son algunos de los centros de la capital aragonesa que este miércoles se han concentrado en sus puertas para rechazar los conciertos de las etapas de Infantil y Bachillerato, una medida en la que trabaja el Gobierno de Aragón desde que su presidente, Jorge Azcón, la anunciara a finales de septiembre en el debate del estado de la comunidad. Este lunes, partidos políticos, sindicatos y organizaciones en defensa de la escuela pública como Fapar anunciaron movilizaciones durante el mes de noviembre para mostrar su desacuerdo, comenzando con protestas en los centros este mismo día 12, el próximo 19 y el 26, que concluirán con una manifestación final el último miércoles de noviembre.

Así, en el tiempo del recreo, sobre las 11.00 horas, jóvenes y adultos se han concentrado a las puertas del instituto Pilar Lorengar de Zaragoza con grandes pancartas verdes que clamaban el lema lanzado por las organizaciones convocantes, también presentes en la protesta: "Dinero público para la educación pública". Las pancartas también rezaban un rotundo "no a los conciertos educativos en Bachillerato, FP y 0-3 años".

Hasta allí se han desplazado organizaciones sindicales como CSIF, CGT, STEA o CCOO, entre otras, que son algunas de las convocantes. Ya a mediados de este mes de octubre, CGT realizó una concentración en Zaragoza para mostrar su rechazo a esta nueva medida. En el CPI Tío Jorge, además de en otros centros, también se han concentrado de 8.45 a 9.00 horas.

Desde las organizaciones convocantes explicaron que su protesta llegaba para rechazar los conciertos y subrayaban que "hay más de 2.000 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos, lo que conlleva que los millones de dinero público que la administración va a dar a las privadas que gestionan centros educativos para concertar son un gasto prescindible" que, indicaron, no responde a necesidades de escolarización. Así, apuntaron que es un "malgasto de dinero público" que tiene "graves consecuencias" en la escuela pública "ya que retrae recursos económicos que deberían ir destinados a la misma".

En la misma línea, señalaron que "en todos los centros de Infantil y Primaria falta el profesorado resultante de la reducción de la jornada lectiva a 23 horas y de la reducción para mayores de 55 años". Denunciaron así estas reducciones se han implantado pero "no se han dotado en cupo, con el consiguiente maltrato que eso supone para los centros y especialmente para el alumnado más vulnerable".

Las convocantes de las movilizaciones previstas para el mes de noviembre son Fapar, CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, FABZ, PSOE, CHA, IU, SUMAR, ZEC, Podemos, PCA, Alianza Verde, Somos y Fadea.