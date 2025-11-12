Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Forestalia lanza el proyecto ‘Búfalo’: tres centros de datos en Zaragoza con 12.000 millones de inversión

La empresa aragonesa lidera la segunda mayor inversión tecnológica de la comunidad, con tres complejos ubicados en Magallón, Botorrita y Alfamén que prometen generar miles de empleos

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, con los representantes de Forestalia de fondo, este miércoles en Zaragoza en la presentación del proyecto.

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El rey del viento también quiere surcar las nubes (digitales). La empresa aragonesa Forestalia, referente en el desarrollo de energías renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa), da un paso decisivo para convertirse en actor de primera magnitud en el emergente sector de infraestructuras tecnológicas con el impulso del proyecto Búfalo, que contempla una inversión de 12.048 millones de euros para levantar tres grandes centros de datos en la provincia de Zaragoza, en las localidades de Magallón, Botorrita y Alfamén.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado este miércoles por la mañana la declaración de interés general de aragón (DIGA) del proyecto. El anuncio ha sido dado a conocer por el presidente de la comundiad, Jorge Azcón, en una rueda de prensa ofrecida en sala de Columnas del edificio Pignatelli, acompañado de representantes de Forestalia, incluido su presidente y fundador, Fernando Samper.

