La gigafactoría de Stellantis sigue avanzando: ya tiene permiso para las obras de cimentación y este es su coste

La ansiada gigafactoría que Stellantis y CATL levantarán entre Figueruelas y Pedrola sigue dando pasos adelante en firme. Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente de forma parcial el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) relativo a la construcción de una gigafactoría para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, dentro del denominado Proyecto Toro.

Este miércoles el Consejo de Gobierno ha dado luz verde parcialmente a uno de los proyectos que conforman en plan y que forman parte de la fase más inicial de los trabajos. En concreto, en este proyecto se contempla la ejecución de la cimentación y la estructura prefabricada del nuevo edificio de celdas, el más grande de todos los que conformarán la gigafactoría, con 151.141 metros cuadrados de extensión y un presupuesto de ejecución de las obras de cimentación y estructura prefabricada de 42.438.945,67 euros.

Las grandes cifras siguen acompañando a la gigafactoría, que en términos globlales supondrá una inversión de más 4.100 millones de euros y 3.000 empleos directos cuando esté a pleno rendimiento.

Según ha trasladado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, el plazo de ejecución de las obras es de 9 meses y los trabajos a realizar, relativos exclusivamente a cimentaciones y estructura prefabricada, no suponen la constitución de un nuevo edificio y no implican modificación alguna de los parámetros urbanísticos definidos por el planeamiento vigente. Por eso, esta fase estaba exenta de la valoración medioambiental que sí que tienen que cumplimentar el resto de proyectos de la gigafactoría.

Vaquero ha ensalzado la "rapidez" en la tramitación de este proyecto. "El 15 de octubre, la mercantil presentó la solicitud. Hoy 12 de noviembre lo estamos aprobando: esta es la mejor muestra del compromiso con la agilidad de los procedimientos y que forma parte del atractivo que tiene Aragón como foco de las inversiones", ha destacado la vicepresidenta.

Así, desde el Gobierno de Aragón han señalado que los procedimientos de la autorización ambiental integrada del resto de fases, se hallan en curso en el Inaga, así como los referidos a la evaluación ambiental de proyectos de infraestructuras (eléctricas e hidráulicas) y hasta que no finalicen estos procedimientos no será posible otorgar la aprobación definitiva total del PIGA.

No obstante, nada impide que aquellos proyectos específicos, autónomos e independientes que integran el PIGA y que tengan su correspondiente evaluación ambiental del Inaga, o como sucede en este caso, estén exentos, puedan ser objeto de una aprobación definitiva, siempre que dichos proyectos tengan la condición de proyectos ejecutivos y cumplan con todos los requisitos expresados en la normativa territorial y sectorial.

El Proyecto Toro, al que se circunscribe esta aprobación parcial del PIGA, comprende el conjunto de inversiones que componen la construcción de una gigafactoría de baterías (celdas y módulos) para la producción de vehículos eléctricos en el polígono industrial Entrerríos, en los términos municipales de Figueruelas y Pedrola, así como la construcción de la nueva subestación eléctrica de la gigafactoría, la línea de conexión de la misma, la línea eléctrica de evacuación de los parques renovables asociados y de las obras de restitución del abastecimiento de Stellantis.