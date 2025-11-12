El Gobierno de Aragón defiende los conciertos para operar en la privada: "Poco ayuda activar las alarmas"

Tres días después de que las protestas en defensa de la sanidad pública volvieran a las calles en Zaragoza, Huesca y Teruel, el Gobierno de Aragón ha autorizado al departamento de Sanidad la celebración y contratación del nuevo acuerdo marco para concertar operaciones quirúrgicas en Aragón con el objetivo de "reducir las listas de espera quirúrgicas" y de mejorar "la accesibilidad a la atención especializada". Se trata de un contrato valorado en 30 millones de euros para los próximos cuatro años, aunque la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Aragón, Mar Vaquero, ha anunciaro que "se ampliará" si es necesario.

El anterior acuerdo marco, firmado el 20 de septiembre de 2021, ha concluido este otoño y se ha prorrogado hasta la aprobación del nuevo documento este miércoles 15 de noviembre en Consejo de Gobierno. La renovación responde a la necesidad de "mantener una herramienta eficaz para la externalización de intervenciones quirúrgicas", especialmente en momentos de alta demanda, garantizando así "tiempos de espera más razonables para los pacientes".

El nuevo acuerdo mantiene el mismo coste por año en externalización que se fijó en la anterior legislatura y que supone una inversión de alrededor de 7,6 millones por año. El documento establece procedimientos quirúrgicos mediante cirugía menor, con cirugía mayor ambulatoria o con hospitalización.

Ante la evolución constante de la Medicina y, con ella, de los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos, se aprobó este pasado verano la norma que establece los precios y tarifas máximas aplicables a la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al sistema público. Esta orden ha permitido que el nuevo acuerdo marco se licite y formalice con una base económica actualizada y adaptada a los avances médicos más recientes.

Con este nuevo acuerdo marco, el Gobierno de Aragón ha querido "reafirmar su compromiso con una sanidad pública eficiente, accesible y capaz de responder con agilidad a las necesidades de la ciudadanía", aunque lo hace a través de la fórmula de la concertación de operaciones, un tipo de gestión al que recurren todos los gobiernos autonómicos.

Precisamente este acuerdo de Gobierno se produce tan solo tres días después de que miles de personas salieran a las calles a alertar de la "privatización" de la sanidad pública. A este respecto, Vaquero ha denunciado la "falsa alarma y el alarmismo por part ede la izquierda cuando de lo que se trata con este acuerdo marco es de reducir las listas de espera".

"Este compromiso plasmado en este acuerdo marco es el mismo que tenía la izquierda en la legislatura anterior", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que "si hay que ampliarlo para seguir reduciendo las listas de espera, lo haremos". "Lo que hay que garantizar es que se haga esa intervención pública". "Y lo cierto es que a los pacientes no les suele importar si su operación se hace o no en un centro público o concertado, sino que se haga su operación en un tiempo razonable", ha incidido Vaquero.

Por último, Vaquero ha asegurado que "poco ayuda activar las alarmas", y ha calificado de "incoherente" que "quienes llevaron a cabo los mismos acuerdos para la concertación ahora se pongan detrás de la pancarta", en referencia a las fuerzas de izquierdas.