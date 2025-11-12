¿Hay burbuja de centros de datos en Aragón? Esta es la respuesta de Jorge Azcón

Sobre el mapa de Aragón, en un radio de 90 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, hay actualmente una veintena larga de polígonos de centros de datos planificados en diferentes estados de maduración. Tres instalaciones de este tipo ya fueron puestos en marcha hace tres años –en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro– por Amazon Web Services (AWS). La comunidad se ha posicionado así como epicentro a nivel europeo de estas infraestructuras, esenciales para la Inteligencia Artificial (IA) y la conectividad digital, con inversiones que asciende a 60.000 millones de euros. Este éxito, sin embargo, tiene reverso.

Cada vez más voces hablan abiertamente de la posible existencia de una burbuja de proyectos en Aragón. Lo dijo hace unos meses la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aunque matizando que el fenómeno no se daba solo en este territorio. Así lo advierten también, en privado y en ocasiones en público, algunas de las grandes tecnológicas que están detrás de estas iniciativas. Eoin Doherty, vicepresidente de Microsoft en Europa, aseguró recientemente en una entrevista a este diario de algunos casos con "cierto grado de especulación".

La visión de Azcón: "lo que hay es una oportunidad"

Preguntado por este debate recurrente, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, defendió este miércoles que la proliferación de estas iniciativas no responde a una burbuja especulativa, sino a un cambio estructural de la economía mundial. "Creo que hay oportunidades que debemos saber aprovechar. Si no trabajamos todos esos proyectos, no sabremos cuáles va a cristalizar y cuáles no", afirmó.

Así lo señaló en su comparecencia tras aprobarse la declaración de interés general del proyecto Búfalo de Forestalia, que comprende tres centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén. “La demanda global de computación, de almacenamiento y de inteligencia artificial está creciendo más rápido que la capacidad de construir centros de datos. Hoy las empresas necesitan más capacidad de la que existe en el mercado", argumento. En este contexto, consideró que Aragón debe aprovechar esa ola tecnológica.

"Acertar" como lo hizo Virginia

"En el debate de la burbuja, tenemos que apostar por seguir tramitando proyectos que vengan a nuestra comunidad autónoma. Los centros de datos se van a hacer y se van a hacer donde les permitan construirlos", subrayó. "Si conseguimos que esas oportunidades vengan a Aragón, estamos acertando, como hemos visto en Estados Unidos", aseguró recordando su reciente viaje a este país, donde visitó el estado de Virginia, considerado el epicentro mundial de los centros de datos. Esa transformación queda patente, dijo, en el condado de Longdome, que "ha duplicado la población y multiplicado la recaudación fiscal” con estas infraestructuras.

El presidente fue más allá y explicó que la situación actual se asemeja a otras revoluciones industriales que transformaron España, como la expansión del sector del automóvil en los años setenta y ochenta. "Se aprovechó la oportunidad y ha significado millones de puestos de trabajo. Hoy lo que está ocurriendo con otra disrupción tecnológica, pero en torno al dato y la inteligencia artificial, y Aragón está en cabeza”, subrayó, tras recordar que la comunidad se ha situado ya entre las regiones con mayor capacidad de computación de Europa.

El presidente insistió en que los proyectos que se están tramitando en Aragón, desde los de Amazon, Microsoft o QTS hasta el nuevo de Forestalia, están pensados para dar servicio a toda Europa, no solo al mercado español. “Los datos que se almacenarán en Aragón no serán solo de empresas aragonesas o españolas, sino de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido".

"Frente a los agoreros o plantean de forma pesimista el futuro, en el Gobierno de Aragón preferimos verlo con optimismo, ilusión y con ganas de seguir trabajando para generar prosperidad en esta tierra", concluyó.