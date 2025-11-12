Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inditex se incorpora como nuevo patrono del Zaragoza Logistics Center

La adhesión del grupo textil refuerza la conexión de ZLC con la industria y consolida su posición como referente internacional en la formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro.

ZLC inició una nueva etapa en abril de 2024 con la incorporación de Isabel Nuez como directora gerente y de Rafael de Miguel como director académico / Gobierno de Aragón

El Patronato de la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC), reunido esta semana en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, ha aprobado su plan de actuación para el próximo ejercicio 2026, en un encuentro marcado por importantes decisiones y avances estratégicos para el futuro del centro.

Entre los hitos más destacados figura la incorporación de Inditex como nuevo patrono de la fundación, tras la reciente modificación de sus estatutos que permite la entrada de nuevas empresas y entidades al órgano de gobierno.

La adhesión del grupo textil, referente internacional en logística uno de cuyos centros mundiales se encuentra en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), refuerza la conexión de ZLC con la industria y consolida su posición como referente internacional en la formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro.

“La incorporación de un líder global como Inditex supone un paso decisivo en la evolución de la fundación hacia un modelo más abierto, colaborativo y conectado con las necesidades reales del sector. Nuestro compromiso es seguir generando conocimiento, talento e innovación para una logística más digital, sostenible y competitiva”, ha señalado Isabel Nuez, directora gerente de ZLC.

