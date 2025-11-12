Inditex se incorpora como nuevo patrono del Zaragoza Logistics Center
La adhesión del grupo textil refuerza la conexión de ZLC con la industria y consolida su posición como referente internacional en la formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro.
El Patronato de la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC), reunido esta semana en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, ha aprobado su plan de actuación para el próximo ejercicio 2026, en un encuentro marcado por importantes decisiones y avances estratégicos para el futuro del centro.
Entre los hitos más destacados figura la incorporación de Inditex como nuevo patrono de la fundación, tras la reciente modificación de sus estatutos que permite la entrada de nuevas empresas y entidades al órgano de gobierno.
La adhesión del grupo textil, referente internacional en logística uno de cuyos centros mundiales se encuentra en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), refuerza la conexión de ZLC con la industria y consolida su posición como referente internacional en la formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro.
“La incorporación de un líder global como Inditex supone un paso decisivo en la evolución de la fundación hacia un modelo más abierto, colaborativo y conectado con las necesidades reales del sector. Nuestro compromiso es seguir generando conocimiento, talento e innovación para una logística más digital, sostenible y competitiva”, ha señalado Isabel Nuez, directora gerente de ZLC.
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- La ginecóloga de Zaragoza que superó una tetraplejia: 'Me fui andando del hospital de parapléjicos de Toledo
- BSH reafirma su apuesta por Zaragoza: compra suelo para ampliar su principal fábrica e impulsar un plan de inversión a tres años
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- La invasión de 'bloques cebra' llega a Zaragoza: 'No es estética, es pasotismo
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables