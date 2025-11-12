Inditex se incorpora como nuevo patrono del Zaragoza Logistics Center

El Patronato de la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC), reunido esta semana en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, ha aprobado su plan de actuación para el próximo ejercicio 2026, en un encuentro marcado por importantes decisiones y avances estratégicos para el futuro del centro.

Entre los hitos más destacados figura la incorporación de Inditex como nuevo patrono de la fundación, tras la reciente modificación de sus estatutos que permite la entrada de nuevas empresas y entidades al órgano de gobierno.

La adhesión del grupo textil, referente internacional en logística uno de cuyos centros mundiales se encuentra en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), refuerza la conexión de ZLC con la industria y consolida su posición como referente internacional en la formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro.

“La incorporación de un líder global como Inditex supone un paso decisivo en la evolución de la fundación hacia un modelo más abierto, colaborativo y conectado con las necesidades reales del sector. Nuestro compromiso es seguir generando conocimiento, talento e innovación para una logística más digital, sostenible y competitiva”, ha señalado Isabel Nuez, directora gerente de ZLC.