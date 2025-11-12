De la montaña a la red: la serie 'Influencers del Pirineo' impulsará el turismo en los Valles Occidentales

BioPirineo ha presentado la nueva campaña turística 'Valles Occidentales. Auténtico Pirineo', una iniciativa que busca desestacionalizar el turismo y dinamizar la economía local en los meses de noviembre y diciembre, tradicionalmente considerados temporada baja en el Pirineo. La campaña pone el foco en la autenticidad de la vida en los Valles Occidentales, donde naturaleza, tradiciones y actividades cotidianas han perdurado sin transformarse en experiencias artificiales para el visitante.

La campaña se acompaña del lanzamiento del portal www.vallesoccidentales.com, una web que reúne todos los establecimientos, alojamientos, restaurantes, rutas y actividades disponibles en los 12 pueblos que conforman los Valles Occidentales. La plataforma incorpora además un sistema de solicitud y reserva que permite poner en contacto de manera ágil a turistas y negocios de la zona, y a planificar la estancia de los visitantes de forma sencilla, centralizada y directa, facilitando al viajero una guía completa para que su visita al territorio sea lo más completa posible.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto BioPirineo, cuyo objetivo es promover un modelo de turismo sostenible en torno al Parque Natural de los Valles Occidentales y su entorno, impulsando la economía local y poniendo en valor los recursos naturales y culturales del territorio. BioPirineo trabaja para diversificar la actividad económica vinculada al turismo, apoyar a los negocios locales y fomentar un modelo de visita respetuoso, consciente y alineado con la preservación del patrimonio natural y social.

Una campaña con difusión internacional

La campaña se desarrollará hasta final de año y contará con una importante distribución en español, francés e inglés, con el objetivo de alcanzar tanto al público nacional como europeo. Se prevé un alcance de varios millones de impactos a través de medios digitales, redes sociales y contenidos audiovisuales.

Entre los contenidos de la campaña destaca la serie 'Influencers del Pirineo', protagonizada por personas reales del territorio: pastores, artesanas, cocineras, guías de montaña y vecinas que representan la vida auténtica de estos valles. Una de las primeras piezas en difundirse lleva por título 'Donde la moda no pasa de moda', grabada en Ansó y protagonizada por mujeres ataviadas con el traje ansotano, símbolo vivo de identidad, continuidad y orgullo cultural.

"Ésta es una forma inmejorable de plasmar lo que es la zona: el fruto de cientos de años de historia viva, en sus trajes tradicionales y folclore en general, en la conservación del cheso como lengua propia, en el esfuerzo de sus habitantes que siguen trabajando como pastores, artesanos y cocineros de productos naturales, en los impresionantes paisajes del Parque Natural de los Valles Occidentales, en sus rutas, rincones", indican desde el proyecto.

Con esta estrategia, BioPirineo y los Valles Occidentales refuerzan su posicionamiento como destino auténtico, sostenible, sereno y profundamente humano, invitando a una manera diferente de viajar: sin prisa, sin filtros y con respeto.

BioPirineo es un programa desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.