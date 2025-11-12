La Justicia de Aragón también "recomendó" al Gobierno de Aragón que presente los presupuestos antes de que acabe el año

Siguen pasando las semanas y el Gobierno de Aragón ni ha presentado el techo de gasto ni el proyecto de presupuestos para 2026. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) reclamó la semana pasada al Ejecutivo dirigido por Jorge Azcón que presente sus cuentas "a la mayor brevedad posible", pero no ha sido el único organismo que en los últimos meses ha hecho la misma recomendación ante la ausencia de proyecto. La AiRef alertaba de los problemas de falta de transparencia y las dificultades de fiscalización al Gobierno aragonés ante la falta de presentación, también, de los presupuestos de 2025, que tampoco llegaron a presentarse ante la ausencia de apoyos del PP en la Cámara autonómica.

Ya el pasado verano fue la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, quien elaboró una "recomendación" al Departamento de Hacienda y Función Pública del Gobierno aragonés que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro para que presenten los presupuestos en el tiempo que define la ley para ello, esto es, antes del último trimestre del año.

Así consta en la documentación abierta que publica la institución del Justiciazgo, donde detalla los motivos jurídicos que llevan a esa recomendación, la de registrar y presentar los presupuestos en el último trimestre del año anterior, y que surge a través de una queja presentada a tal efecto con respecto a los presupuestos autonómicos de 2025.

En la queja remitida a la Justicia de Aragón, se señalaba el "incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como de la Ley de Hacienda de Aragón por parte del Gobierno de Aragón en cuanto al plazo previsto para la aprobación y remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad a las Cortes de Aragón.

Así, en el documento se recuerda que la Ley de Presupuestos de cada ejercicio establece que el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto "antes del último trimestre del ejercicio en curso", es decir, con anterioridad al 1 de octubre. La queja presentada ante la Justicia señala que este requisito temporal "se reitera en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón".

Desde el Departamento de Hacienda se respondía entonces, el pasado mes de junio, que los procedimientos señalan que se permite la aprobación de las cuentas "antes del primer día del ejercicio económico correspondiente". Y recordaban que tanto el Estatuto como la ley de Hacienda de Aragón plantean la posibilidad de una prórroga presupuestaria "con independencia de cuáles sean las razones que subyazcan para que esta situación se produzca".

Así, señalaban, "la prórroga presupuestaria se trata de una previsión del Estatuto de Autonomía de Aragón, que también se encuentra regulada en el artículo 35 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón".

Pese a esta respuesta, la recomendación de la Justicia de Aragón incidía en la importancia de que se registren y presenten unos presupuestos. "Habrá que notar que la posibilidad de prórroga presupuestaria debe entenderse sin perjuicio de la obligación jurídica de presentar el correspondiente proyecto de ley de presupuestos, en los plazos marcados normativamente, ante la Institución parlamentaria", defiende la recomendación "sobre el deber de cumplimiento de la obligación de remitir el correspondiente Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón, antes del último trimestre del ejercicio anterior".