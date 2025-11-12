El lapsus de Azcón: confunde a Pilar Clavería con Pilar Alegría

El solemne acto por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península Ibérica en la Sala de la Corona del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, ha sido el escenario de un lapsus por parte del presidente aragonés, Jorge Azcón.

En su intervención, el presidente aragonés quería ensalzar la trayectoria y labor de Pilar Clavería, conocida como la Rona, que fue la primera mujer gitana en presidir una asociación. Pero en lugar de Clavería, Azcón ha dicho “Pilar Alegría”, su principal rival política y a quien hace referencia con más frecuencia en sus discursos políticos.

El lapsus no ha pasado desapercibido y, a través de las redes sociales, tanto el PSOE de Aragón como la propia Alegría no han perdido la ocasión de decirle a Azcón que “él también se equivoca” y que lo suyo con Alegría “es obsesión”.

Este lapsus llega pocas semanas después de que el presidente aragonés aprovechara el día del Afiliado del PP para comentar con sorna que Alegría había confundido al mítico futbolista zaragocista Nayim con el actor y presentador Javier Segarra y que “no vale con venir a Aragón solo el fin de semana”.