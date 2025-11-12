Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medicus Mundi celebra sus 50 años de existencia en Aragón

Entre los actos hay prevista una mesa redonda en la que participarán, entre otros, Fernando Simón o Juan José Badiola

Proyecto de salud integral en Ruanda, este año.

Proyecto de salud integral en Ruanda, este año. / MÉDICOS MUNDI ARAGON

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Medicus Mundi celebra los días 13 y 14 de noviembre su medio siglo en Aragón con varios actos, entre ellos una mesa redonda sobre salud global, un acto institucional y una fiesta homenaje a las personas que lo han hecho posible, así como una exposición y un vídeo conmemorativo.

El programa de actos, cuya entrada es libre, se inicia este jueves a las 18.30 horas con una mesa redonda sobre salud global en el Colegio de Médicos de Zaragoza, que contará con el catedrático de Patología animal e investigador de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola; la investigadora y Codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, Cristina Linares; y el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias-CCAES del Ministerio de Sanidad, y excooperante de Medicus Mundi Aragón, Fernando Simón.

El viernes, a las 12.00 horas, tendrá lugar el acto institucional en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en el cual el público asistente podrá escuchar una actuación musical, la proyección del vídeo conmemorativo y las intervenciones de representantes de las administraciones públicas y de las redes de cooperación, además de miembros de medicusmundi. Será un espacio para agradecer la colaboración institucional y ciudadana, compartir la trayectoria de la organización y mirar hacia los retos de futuro.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, tendrá lugar una fiesta homenaje para quienes han hecho posible estos cincuenta años de andadura.

Medicus Mundi en Aragón fue fundada como Medicus Mundi Zaragoza. En abril de 1975 pasó a denominarse Medicus Mundi Aragón 20 años después. Hasta 2015, año en que se fusionó con las Asociaciones de Medicus Mundi Navarra y Madrid, había realizado 96 proyectos y varias decenas más se han llevado a cabo desde entonces, en once países de África y siete de América Latina.

En todas estas décadas ha contribuido a mejorar la salud y el acceso a los servicios sanitarios a un gran número de personas empobrecidas y en situación de vulnerabilidad.

