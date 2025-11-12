El Monasterio de Piedra anuncia una "relevante" obra que ampliará uno de sus rincones con más solera

Monasterio de Piedra presentará en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR), que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Valladolid, una de las actuaciones "más relevantes" de los últimos años: la ampliación del recorrido visitable del Parque-Jardín Histórico, que permitirá acceder a nuevos entornos como el de la antigua piscifactoría, la primera de España, creada en 1867.

Esta nueva intervención —que forma parte de un plan integral de renovación y conservación del conjunto monumental— supone un paso decisivo para preservar y enriquecer el patrimonio natural, histórico y artístico del recinto. El proyecto, actualmente en desarrollo, recuperará espacios hasta ahora no accesibles al público e integrará un nuevo itinerario que pondrá en valor el paisaje diseñado por Juan Federico Muntadas Jornet, el empresario visionario que, ya en el siglo XIX, transformó el antiguo monasterio y su entorno en un referente del turismo de naturaleza y en un ejemplo pionero de armonía entre paisajismo, ingeniería y medioambiente.

La ampliación incluirá actuaciones de restauración paisajística inspiradas en los criterios estéticos y ecológicos de Muntadas, con la incorporación de especies autóctonas y senderos sostenibles que ofrecerán nuevas perspectivas del entorno. Además, se prevé la recuperación museográfica del área de la Piscifactoría, donde se instalará una exposición permanente dedicada a la figura y legado del fundador.

“Con esta ampliación, queremos seguir el ejemplo de Muntadas y continuar su visión de articular naturaleza, sostenibilidad, arte e innovación. Esta intervención no solo mejorará la experiencia del visitante, sino que refuerza nuestro compromiso con la conservación del patrimonio y con la identidad del Monasterio de Piedra”, ha señalado José Pont, director general del Monasterio de Piedra.

La presentación en INTUR marcará también el punto de partida de la programación conmemorativa del Bicentenario de Juan Federico Muntadas (1826-2026), que incluirá diversas actividades culturales y académicas a lo largo del próximo año. Entre ellas destaca el Congreso Internacional sobre Juan Federico Muntadas y su legado, que se celebrará del 8 al 10 de abril de 2026 con la participación de expertos en historia, arte, turismo y paisaje.

Monasterio de Piedra reafirma así su papel como uno de los grandes referentes patrimoniales y naturales de Aragón, reconocido como Jardín Histórico y Bien de Interés Cultural. Con cerca de 300.000 visitantes al año, continúa siendo un ejemplo de cómo la historia, la naturaleza y la innovación pueden convivir en equilibrio.