Una multinacional irlandesa creará 50 empleos en Zaragoza con la gestión del agua de los centros de datos

La expansión de los centros de datos está teniendo en el agua uno de sus puntos más delicados. A medida que Aragón se consolida como uno de los polos emergentes de las infraestructuras que hacen posible la Inteligencia Artificial (IA), la gestión y la eficiencia en el uso de este recurso se convierten en una cuestión estratégica. En ese contexto se ha producido el desembarco en Zaragoza de una compañía especializada en este campo. Se trata de la multinacional irlandesa Whitewater, que se ha posicionado como un proveedor líder en sistemas de ingeniería y tratamiento de aguas industriales, especialmente, para este tipo de instalaciones tecnológicas.

La empresa, con más de 90 años de trayectoria y presencia en varios países europeos, acaba de abrir una oficina en el edificio World Trade Center (WTC) de la capital aragonesa, donde cuenta con un equipo de diez personas y varios procesos de selección abiertos para nuevas contrataciones. La previsión es alcanzar una plantilla de entre 20 y 30 trabajadores al cierre de este año y llegar hasta los 50 a mediados de 2026, según aseguran a este diario los responsables del grupo.

Es un ejemplo de las nuevas empresas que están llegando a Aragón atraídas por los centros de datos, que están siendo un imán para operadores relacionados con las obras de estos complejos y sus infraestructuras básicas. En este sentido, desde Whitewater aseguran haber logrado cinco proyectos de varios clientes de este sector en Aragón, aunque prefieren no revelar sus nombres por acuerdos de confidencialidad.

Segunda sede en España

"España está viviendo un fuerte impulso en la instalación de centros de datos y Aragón se está convirtiendo en uno de los polos más importantes del sur de Europa”, afirma Jack Reynolds, director de Desarrollo de negocio de Whitewater en España, que en los próximos meses se trasladará a trabajar a Zaragoza. La compañía ya opera en Madrid desde 2022, donde ha duplicado su plantilla en el último año hasta superar los 80 empleados, y ahora busca replicar ese crecimiento en la capital aragonesa.

“Zaragoza será una sede tan relevante para nosotros como la de Madrid. No venimos a abrir una oficina secundaria, sino a consolidar un centro de operaciones para proyectos globales”, subrayó.

La firma diseña, fabrica, instala y mantiene soluciones completas de tratamiento de agua bajo la modalidad llave en mano –una única empresa se encarga de todo el proceso de un proyecto–, unos sistemas que permiten que sectores como el farmacéutico, el alimentario o los centros de datos utilicen agua en sus procesos con el mínimo consumo y el máximo grado de reutilización posible.

Maximizar el agua con soluciones sostenibles

En el caso de los centros de datos, su tecnología se aplica en los sistemas de refrigeración, un aspecto especialmente sensible en términos ambientales y objeto de debate público por el uso de recursos hídricos. “Nuestro objetivo es reducir al máximo el consumo de agua potable, aprovechar agua secundaria o de lluvia y asegurar ciclos de reutilización que minimicen el impacto”, señalan.

Whitewater fabrica sus soluciones modulares en una fábrica ubicada en Tomelloso (Ciudad Real), desde donde se envía a otros países como Finlandia, Suecia, Alemania o Italia. Los servicios que presta van mucho más allá de la sala de máquinas, ya que tiene capacidad de gestionar toda el agua de los complejos industriales. La empresa ha instalado estos sistemas en centros de datos de Suecia, Italia y Madrid.

Aragón se integrará ahora como nodo de ingeniería y gestión internacional. “Las personas que contratemos aquí no solo trabajarán en proyectos locales, también en proyectos en otros países, incluso puede que fuera de Europa" , apuntó Eoin Gilsenan, director de Ventas del Grupo Whitewater en Europa. "Zaragoza es una apuesta estratégica para la compañía”, recalcó.

Apuesta por el talento aragonés

La empresa ha cerrado recientemente un acuerdo de colaboración con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza para incorporar perfiles técnicos, una alianza que quiere extender a la FP. La responsable de la división en Aragón, Carmen Amoretti, subraya que el proyecto busca “formar y retener talento local”. “Hemos abierto un programa de prácticas para jóvenes que puedan desarrollarse dentro de la compañía. Queremos que la gente de aquí crezca con nosotros y participe en proyectos internacionales”, afirma.

La compañía ha iniciado conversaciones con el Gobierno de Aragón y otras instituciones para acompañar su expansión en el territorio, y asegura que su compromiso incluye también líneas de colaboración social. “En Irlanda ya hemos ayudado a municipios que sufren problemas de abastecimiento o calidad del agua. Si identificamos situaciones similares en Aragón, nuestra intención es contribuir también allí”, señaló Gilsenan.

Con los grandes proyectos de centros de datos y la llegada de otras industrias como la gigafactoría de baterías, Whitewater considera que Aragón mantendrá una demanda creciente de soluciones avanzadas de tratamiento de agua. “Estamos aquí porque Aragón tiene industria, talento y futuro”, concluye.