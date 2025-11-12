Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que solicitará información a todas las comunidades autónomas sobre la gestión de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. "Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros", ha llegado a decir el presidente del Gobierno.

Así, Sánchez ha puesto ejemplos a su juicio de la mala gestión de los fondos públicos por parte de los gobiernos autonómicos en general y, en particular, liderados por el Partido Popular. Así, Sánchez ha denunciado que "la Comunitat Valenciana, ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales en transferencias del Gobierno de España para reforzar los servicios públicos. Repito la cifra, 30.000 millones de euros adicionales por parte del Gobierno de España. Sin embargo, su inversión, paradójicamente en sanidad, ha caído en 743 millones de euros, mientras que sus conciertos con las clínicas privadas han subido hasta superar los 376 millones de euros".

"Más negocio para los suyos, como ocurre en todas aquellas administraciones que gobierna el Partido Popular", ha denunciado Sánchez, que ha señalado también, como ejemplo, la gestión del popular Jorge Azcón en Aragón.

"En Aragón, 682 camas cerradas en hospitales públicos. En Murcia, el Gobierno del Partido Popular ha recortado más de 700 millones de euros en sanidad y ha derivado más de 70 millones a clínicas privadas; y, además, lo ha hecho al margen de la ley, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas. En Galicia, el tiempo medio de espera para ver a un especialista ha aumentado en casi un mes. Y en Castilla y León, 199 millones de euros desviados a la sanidad privada", ha denunciado Sánchez, que ha sacado pecho de que el Gobierno central ha aumentado "en 300.000 millones de euros adicionales, la financiación para servicios públicos de todas las comunidades autónomas de nuestro país".

Además, ha defendido el presidente del Gobierno, no se trata solo de recursos económicos, sino "de compromiso político y social y, lógicamente, de un modelo de sociedad que, claramente, es disfuncional respecto al sentir y lo que quiere la mayoría de nuestros ciudadanos que lo que quieren son servicios públicos fuertes".

Desde el Ejecutivo aragonés se recuerda que esa cifra se correspondería, en cualquier caso, con el cierre de camas que se efectúa "todos los años" en los hospitales aragoneses con motivo del verano, para hacer frente a las vacaciones de los sanitarios y responder de forma eficiente a la reducción de actividad propia de la época estival. No es, subrayan, un recorte definitivo en los recursos públicos de los hospitales aragoneses.