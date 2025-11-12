La pesca mueve en Aragón 168 millones de euros y da trabajo a 3.544 personas

La pesca en Aragón es mucho más que un pasatiempo. Es un modo de vida y es tradición, así como una actividad que en 2024 movió 168 millones de euros y dio trabajo, de manera directa o indirecta, a 3.544 personas en toda la comunidad. Detrás de cada caña y paseo en barca hay economía, turismo y vida, sobre todo en los pueblos. Las tiendas de pesca ayudaron a mantener el tejido económico de la comunidad con una facturación media cercana a 130.000 euros anuales.

Aragón es sinónimo de pesca, actividad que combina naturaleza, sostenibilidad y tradición. Además, como reflejan las cifras, es fuente de riqueza. El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha dado a conocer este miércoles el informe elaborado por Deloitte en el que se detalla el impacto socioeconómico de la pesca deportiva y recreativa en Aragón durante el pasado año.

Su análisis detallado confirma el papel de esta actividad como motor económico y tractor de empleo. El perfil de gasto del pescador muestra un desembolso anual medio de 3.509 euros, entre combustible (641 euros), compra de cañas (598 euros) y complementos técnicos como vadeadores, nasas, anzuelos, sedales o cebos (456 euros).

A esto se añaden las partidas para participar en campeonatos (340 euros), formación (239 euros), alojamiento (186 euros) y aperitivos (140 euros), entre otras.

El impacto sobre el turismo y la movilidad resulta igualmente significativo. El gasto estimado anual por pescador en alojamiento, hostelería, ocio y turismo asciende a 441 euros, lo que supone una aportación global de 24,5 millones de euros al sector turístico aragonés.

En paralelo, los desplazamientos y el uso de vehículos asociados a la actividad generan cerca de 33 millones de euros anuales, con efectos inducidos en estaciones de servicio, talleres de mantenimiento, seguros y transporte colectivo. El equipamiento específico moviliza más de 63 millones de euros anuales en material, impulsando a comercios y pymes locales.

El sector quiere rejuvenecer

El perfil del pescador en Aragón se sitúa en una media de edad de 49 años, cifra que desde todos los estamentos del sector se quiere rebajar. Así lo ha manifestado José Antonio Rodríguez, presidente de la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting (FAPYC), quien ha presentado el informe este miércoles junto a Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, y Alfonso Calvo, director general de Medio Natural, Caza y Pesca. “Queremos que los niños conozcan la pesca, que se interesen por ella. Nuestro objetivo es rebajar la media de edad en 10 años. Vamos a ir a los colegios para acercar el sector a los más jóvenes”, ha explicado Rodríguez.

Dado que la oferta académica reglada vinculada a la pesca en Aragón es escasa, la Federación Aragonesa de Pesca y Casting y los clubes desempeñan un papel clave en la formación continua y en la transmisión de conocimientos técnicos y ambientales. Estas entidades organizan cursos, talleres y escuelas deportivas que cubren aspectos que no aparecen en los planes formativos oficiales, y que resultan fundamentales para quienes quieren iniciarse o perfeccionarse en la práctica de la pesca.

El 97% de los pescadores son hombres con una elevada fidelidad: más del 70% lleva más de una década pescando. El 89% reside en la propia comunidad autónoma, mientras que el 11% procede de otras comunidades, principalmente de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Madrid.

Licencias y reputación

El alcance social y el arraigo territorial de la pesca se reflejan también en la estructura de licencias y en la red de agentes. En 2024 se emitieron 55.671 licencias autonómicas e interautonómicas y 4.618 licencias federativas.

El estudio incorpora un análisis de reputación y conversación digital que refuerza el posicionamiento de Aragón como destino de naturaleza y pesca responsable. A lo largo de 2024 se registraron 1.040 menciones en redes y medios, con un 88% de sentimiento positivo.

La marca Fishing Aragón es percibida como palanca de proyección: el 95% de los pescadores considera que contribuye a mejorar la imagen de Aragón, con efectos positivos también sobre la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting (FAPYC), los propios pescadores, el Gobierno de Aragón y el ecosistema de empresas y entidades vinculadas.