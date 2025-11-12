¿Cuál es el pez que más se pesca en Aragón?

La pesca en Aragón es un modo de vida. Los aficionados a esta práctica no dudan en pasar largas horas de sus vidas esperando a que pique un ejemplar. La paciencia es una virtud y nada puede equipararse al momento en el que la caña se mueve en dirección al agua. La espera ha terminado. Ha picado un pez. Pero, ¿qué peces reinan en la comunidad?

El informe encargado por el Departamento de Medio Ambiente y Turismo y elaborado por Deloitte, en el que se detalla el impacto socioeconómico de la pesca deportiva y recreativa en Aragón durante el pasado año, refleja el ranquin de ejemplares más buscados. El porcentaje de pescadores que capturan distintas especies de peces muestra las preferencias y tendencias dentro de la pesca recreativa.

La carpa común es la especie más popular, con un 61% de los pescadores que la capturan. Habita prácticamente todos los ríos y embalses desde que fue introducida por los romanos hace 2.000 años. Es un icono del ‘carp fishing’ por su tamaño y combatividad, alcanzando pesos de más de 20 kg en lugares míticos como Mequinenza y Ribarroja.

La segunda especie más pescada es la trucha común, con un 49%. Esta especie autóctona destaca por su genética salvaje y su perfecta adaptación a aguas frías, rápidas y bien oxigenadas. Se encuentra en comarcas como Jacetania, Sobrarbe, Benasque, la Sierra de Albarracín y tramos de los ríos Jiloca y Jalón.

El podio lo cierra el siluro, con un 40%. Este es el gigante de los ríos aragoneses y auténtico embajador de la pesca internacional. Originario de Europa Central, su aclimatación en Aragón ha sido fulgurante desde su introducción ilegal en los 70, colonizando el Ebro y embalses como Ribarroja y Mequinenza, donde se baten récords mundiales.

En el cuadro de honor también destacan el black bass, con 39%, y la lucio perca, con el 33%, lo que indica una clara inclinación por especies de mayor tamaño y valor deportivo. El black bass es uno de los depredadores más buscados en Aragón gracias a su carácter combativo y su espectacular lucha durante la pesca. Introducido en Mequinenza en 1955, hoy se encuentra en cotos y embalses como Ribarroja, Santolea, Calanda, Santa Ana, Canelles o Mediano.

Por su parte, la perca europea ha revolucionado la pesca con señuelos en Aragón en muy pocos años. Es un pez voraz, adaptable y muy combativo, reconocible por sus bandas verticales anaranjadas. Vive en grandes cardúmenes, resguardada en aguas profundas y calmas, principalmente en Mequinenza y Ribarroja.