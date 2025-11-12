El precio de los huevos alcanza máximos históricos: la docena XL roza los cinco euros

La entrada en escena de la gripe aviar condiciona los precios en un sector avícola que podría necesitar unos seis meses para volver a la normalidad. El valor del huevo no deja de subir y amenaza con seguir haciéndolo en las próximas semanas tras el obligado confinamiento de aves de corral en más de un millar de municipios españoles. Esto ha tensionado el mercado y ha disparado los costes de producción. La docena se ha encarecido un 50% solo en lo que va de 2025, y cuesta ya un euro más que hace año y medio. En algunos supermercados, la docena de huevos XL ronda los cinco euros, una cifra impensable hace apenas unos años.

El aumento afecta a todos los tamaños. La talla M ha pasado de 2,14 a 3,14 euros por docena, y la L roza los 3,25 euros. En cuatro años, el precio medio se ha disparado un 137 %. Las granjas españolas, y especialmente las aragonesas, cumplen con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, el impacto de la enfermedad, los costes energéticos y la alimentación siguen empujando al alza los precios de uno de los alimentos más básicos de la cesta de la compra. Así, la gripe aviar condiciona el mercado, pero no es el único factor.

Si los sacrificios de gallinas no son muy elevados y las restricciones se eliminan pronto, la recuperación podría llegar incluso antes. Una vez pasada la época de migraciones de aves silvestres y reducido el riesgo de contagio, el mercado tenderá a estabilizarse. “En cualquier caso, la producción de huevos se puede recuperar con rapidez. En cuatro o seis meses una gallina ya puede empezar a poner, por lo que el sector tiene capacidad para reaccionar más rápido que otros, como el bovino, donde reponer el ganado lleva más tiempo”, explica José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón).

A este respecto, Eloy Ureña, responsable del Sector Avícola de UAGA, matiza a este diario que esa estabilidad llegará si no se producen nuevos casos de gripe aviar y no suben los costes del pienso ni sucede nada ajeno a la producción: “El incremento de precios depende de muchos factores, no solo la gripe aviar, sino también de los costes de producción como el gas, la electricidad, la mano de obra y el pienso. Por eso, aunque algunos la consideren excesiva, se ha producido esta subida desde 2024”, comenta.

La alarma provocada por la gripe aviar ha sido mayor de la necesaria para el consumidor, ya que el virus no afecta a las personas. El verdadero impacto es sobre la producción: “Un positivo en una granja implica pérdidas inmediatas, retrasos en la reposición de ponedoras y una reducción significativa de ingresos, aunque el seguro agropecuario pueda compensar parcialmente el tiempo de parón. Por ejemplo, recuperar dos millones de ponedoras puede tardar entre siete meses y un año, durante los cuales no se genera producción ni ingresos”, detalla Ureña.

Otro factor que contribuye al aumento de precios es la demanda de huevos y carne, dado que la producción del sector no ha crecido al mismo ritmo. Esto provoca que cualquier disminución puntual en el número de ponedoras tenga un efecto importante en el mercado. “La situación se agrava si se producen brotes de gripe aviar simultáneamente con retrasos en la ampliación de la producción o cambios en los sistemas de cría, como la transición de jaulas a suelo, como ocurrió en Estados Unidos, lo que reduce temporalmente la capacidad productiva”, añade el representante de UAGA.

El sector atraviesa una situación complicada, aunque la subida del precio de los huevos comenzó antes del brote y responde también a esos otros factores. Las medidas de confinamiento y restricción a las aves son recientes, pero el encarecimiento del producto se inició hace más tiempo. La situación internacional ha influido, especialmente la crisis de gripe aviar en Estados Unidos, que tuvo una gran incidencia y elevó considerablemente los precios allí. “Eso convirtió al mercado estadounidense en un destino atractivo para las exportaciones, por lo que parte de la producción española pudo haberse destinado al exterior, donde resultaba más rentable que vender en el mercado nacional”, apunta por su parte Oliván.

En opinión de Ucaragón, la evolución del precio dependerá de la dinámica del mercado. Cuando un producto sube y el consumidor sigue comprándolo, a las empresas les resulta difícil bajar los precios. Algo similar ocurrió con el aceite: aunque no ha vuelto a los niveles previos a la gran subida, sí ha retrocedido notablemente, y lo mismo podría ocurrir con los huevos. “Desde el punto de vista del consumidor, una forma de mitigar el impacto es optar por huevos de menor tamaño. España cuenta con unos 70 millones de gallinas y una parte de la producción se destina a la industria. En el consumo doméstico se puede reducir el gasto pasando de huevos XL a L o M, más pequeños y, por tanto, más baratos. No obstante, muchas familias son reacias a bajar la calidad de su alimentación si su situación económica se lo permite”, añade el representante de Ucaragón.

Las diferencias de precios entre comunidades autónomas no suelen ser grandes. En un modelo de mercado libre, los precios se fijan también por expectativas: si un productor vende a tres euros y ve que otros lo hacen a cinco y siguen vendiendo, lo habitual es que suba su precio. Así, el consumidor paga importes similares en todo el país, y la principal diferencia radica en la calidad: “Los huevos camperos o de gallinas criadas en libertad siempre serán más caros que los industriales”, matiza.