Acuerdo histórico para la escuela concertada: Aragón pagará un complemento a los cargos directivos de los centros

"Acuerdo histórico". Así ha calificado el Gobierno de Aragón la medida anunciada por el presidente Jorge Azcón este jueves durante el I Congreso Autonómico de Escuelas Católicas de Aragón. Y no es para menos el calificativo porque, hasta la fecha, no se había pagado complemento alguno a los cargos directivos de la escuela concertada. Una situación que va a cambiar radicalmente tras el acuerdo alcanzado por unanimidad en la mesa sectorial de enseñanza privada concertada.

De este modo, todas aquellas personas que ostenten cargo o jefatura en los colegios concertados pasarán a recibir un plus económico desde este curso (con efecto retroactivo) y hasta los periodos 2026-2027 y 2027-2028. La aplicación de la medida será progresiva, de acuerdo a la aplicación de una nueva estructura de jefaturas de estudios y de departamento en este tipo de centros.

¿Cómo será esa nueva estructura? En los centros que impartan Formación Profesional habrá un jefe de departamento por cada familia profesional implantada. En los que ofrezcan Bachillerato concertado, este curso se incorporarán dos jefes de departamento, y se añadirá uno más en aquellos con tres o más vías, según fuentes del Departamento de Educación. Cada centro de Infantil, Primaria o Secundaria contará con un jefe de estudios, una medida que también se aplicará en los centros concertados de educación especial.

A partir de septiembre de 2026, según el Ejecutivo autonómico, se incorporarán dos jefes de departamento de ESO por centro, con ampliaciones en función del número de vías: uno más en los centros con tres vías y dos más en los que tengan cuatro o cinco. Finalmente, en septiembre de 2027 se sumará un jefe de estudios adicional en cada centro de Infantil, Primaria o Secundaria.

Concertación del Bachillerato

Durante su intervención en el Congreso de Escuelas Católicas, Azcón se ha referido a la próxima concertación del Bachillerato en Aragón, “una medida muy demandada por las familias aragonesas”, ha dicho. Pero que también ha generado el malestar y las protestas de las familias de la escuela pública y de los sindicatos.

En total, serán 18 los centros beneficiarios del concierto de 2º de Bachillerato el próximo curso: 16 en la provincia de Zaragoza, uno en Huesca (Alto Aragón) y otro en Teruel (Las Viñas). Los estudiantes potencialmente beneficiarios serán 1.560 en toda la comunidad: 1.350 en Zaragoza, 150 en Huesca y 60 en Teruel.+

La concertación del Bachillerato supondrá una inversión de siete millones de euros si se aprueban los presupuestos. “Esta medida viene a defender y a apoyar la educación concertada en todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y, también, Bachillerato”, ha subrayado Azcón.

Escuelas Católicas en Aragón aglutinan a un total de 90 colegios, donde están escolarizados 52.000 alumnos y alumnas. En ellas trabajan 4.500 empleados, entre profesores y el resto de personal. "Las Escuelas Católicas merecen no solo el respeto que se exige a una sociedad madura, sino también el apoyo de las instituciones", ha dicho Azcón.