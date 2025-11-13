Aragón registró en 2024 un repunte de hepatitis A y más de 250 casos de hepatitis B y C

La vigilancia epidemiológica en Aragón detectó durante 2024 un total de 14 casos de hepatitis A (con una incidencia que duplicó la del año anterior), 158 de hepatitis B y 100 de hepatitis C, según los últimos datos del Boletín Epidemiológico Semanal.

Pese a los avances terapéuticos, las hepatitis virales continúan representando un importante reto de salud pública en la comunidad y en el conjunto del país.

La hepatitis A presentó una incidencia de 1 caso por cada 100.000 habitantes, lo que supuso duplicar los registros del año anterior, aunque todavía se sitúa por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En el caso de la hepatitis B, la tasa de notificación fue de 9,7 casos por 100.000 habitantes, con un total de 158 diagnósticos, de los cuales solo 10 fueron agudos.

Por su parte, la hepatitis C registró una tasa de 7,4 casos por 100.000 habitantes, lo que equivalió a un centenar de notificaciones, entre ellas cuatro agudas.

En 2019 ya se había observado un incremento significativo en los diagnósticos, vinculado a la puesta en marcha del Plan para el Control y la Eliminación de la Hepatitis C en Aragón, que incorpora el cribado en poblaciones con mayor riesgo de infección por el virus de la hepatitis C (VHC).

Además, el informe recoge la notificación de 11 casos de hepatitis E durante el pasado año.

A nivel mundial, las hepatitis virales siguen siendo una de las principales causas de cirrosis y cáncer de hígado.

Los virus de la hepatitis B y C concentran la mayor parte de la carga de enfermedad y mortalidad asociada.