Azcón llama a “parar el trasvase de energía” de Aragón hacia otras comunidades e insiste en las inversiones en redes de transporte

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto esta semana al pleno autonómico para abordar la política energética de la comunidad. El popular ha denunciado “el trasvase de energía” que se produce en Aragón hacia otras comunidades, señalando al País Vasco y a Cataluña, y ha vuelto a reclamar una mayor inversión del Miteco en las redes de transporte en la comunidad. Una comparecencia que ha contado con la réplica de la izquierda, centrada en el reclamo de mayor transparencia sobre la llegada de tantos centros de dato al territorio y criticando que Azcón lance “todas las culpas” al Gobierno central que lidera Pedro Sánchez.

“Pedimos que se pare el trasvase de energía y que la energía se consuma en Aragón”, ha resumido Azcón, que ha pedido “defender” a la comunidad y poner en valor “las infraestructuras que se necesitan para el futuro y seguir atrayendo inversiones, para estar a la cabeza del desarrollo tecnológico”. El presidente aragonés ha denunciado “criterios políticos” en el reparto de la inversión en energía, mientras ha esgrimido que Aragón “produce energía y tiene proyectos” que la querrán consumir.

Azcón ha calificado de “inadmisible” el retraso en la inversión de los nudos energéticos y las redes de transporte por el Miteco, programado para inicios de 2025 “y sin noticias todavía”, cuando se media el penúltimo mes del año. “Estamos profundamente preocupados y la propuesta es escasa y llega tarde”, ha resumido el jefe de la DGA, sobre el resultado de la bilatareal de hace un mes entre la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, y el ministerio para conocer el plan energético para los próximos años.