Beltrán alerta del "cheque en blanco" de Azcón a los centros de datos y exige planificación

El delegado del Gobierno de Aragón acusa a la DGA de apostar por un "monocultivo" y pide claridad sobre las inversiones y el consumo de energía y agua de estas instalaciones

Imagen de un centro de datos de Microsoft, que planea instalar tres de estos grandes almacenes de información en la provincia de Zaragoza.MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com/) Shoot month: March 2017 Location: Portland, OR Business: LinkedIn Datacenter

Imagen de un centro de datos de Microsoft, que planea instalar tres de estos grandes almacenes de información en la provincia de Zaragoza.MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com/) Shoot month: March 2017 Location: Portland, OR Business: LinkedIn Datacenter / Microsoft

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El Gobierno de España eleva el tono sobre el auge de los proyectos de centros de datos en Aragón, un asunto que está llamado a convertirse en campo de batalla de la disputa política. Así se deduce de las declaraciones realizadas este jueves por el delegado del Ejecutivo central en la comunidad, Fernando Beltrán, quien ha pedido al presidente autonómico, Jorge Azcón, que haga pública “de una vez” una planificación clara sobre la implantación de estas instalaciones tecnológicas, al tiempo que le ha acusado de apostar por un "monocultivo" con su estrategia de alfombra roja a este tipo de inversiones.

Así lo ha señalado durante una vista a las instalaciones de Pinaform en Pina de Ebro (Zaragoza) para conocer el proyecto que esta firma revé desarrollar con la ayuda de 2,5 millones del Perte de Economía Circular que le ha concedido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En total, 10 empresas aragonesas del sector del plástico están propuestas para subvenciones por un importe conjunto de 13,7 millones de euros.

Beltrán defendió que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno central tras la crisis de la pandemia y financiado por la Unión Europea. A su juicio, ha marcado “una visión de país, una estrategia industrial y empresarial de muy amplio espectro”, que trabaja simultáneamente con economías como la del automóvil, el sector aeroespacial, el farmacéutico, el tecnológico o las telecomunicaciones. “Todos los sectores están reflejados”, subrayó.

Sin embargo, lamentó que Aragón esté tomando una senda distinta. "Desafortunadamente, el presidente Jorge Azcón está apostando por un monocultivo que son los centros de datos”, dijo. “Partiendo de que tienen que existir y de que son bienvenidos, lo que echamos en falta es una planificación”, agregó.

“Cheque en blanco” y falta de control

El delegado del Gobierno acusó al Ejecutivo autonómico de actuar con una política de “puertas abiertas” sin un control previo sobre el uso de recursos clave. “Aquí se da un cheque en blanco porque no le está costando ningún esfuerzo tener a la cola una lista larga de empresas e inversores extranjeros que quieren utilizar el agua, el territorio y la energía de la que disponemos en Aragón, sin ningún control”, señaló.

Beltrán replicó además al presidente Azcón, que este miércoles aseguró que Aragón “acierta” en su apuesta por los centros de datos como así ha corroborado, dijo, en su reciente visita a Virginia, meca mundial de esta industria. “Esto no es como el electricista que corta el cable rojo y si da garrampa corta el azul. Esto es planificar”, ironizó.

Consumo de agua y energía y nuevos empleos

Para el delegado del Gobierno, el debate no puede centrarse solo en acumular anuncios de grandes operadores tecnológicos, sino en conocer su verdadero alcance. “Tenemos que ver de qué tipo de proyectos hablamos, cuál es la inversión real que se va a producir, cuál es el consumo real de agua, el consumo real de energía y los puestos de trabajo que van a generar”, advirtió.

“Sin esa planificación es imposible tener un criterio claro sobre hasta dónde debemos llegar”, apuntó. Beltrán recordó que ya no se trata de advertencias alarmistas, sino de “voces autorizadas”, como el propio vicepresidente de Microsoft, que apuntó a la posibilidad de que en el sector esté surgiendo un movimiento especulativo.

Por ello, instó al Gobierno de Aragón a presentar su estrategia completa, no solo para la llegada de centros de datos, sino también para las actividades económicas que deberían nacer alrededor de ellos. “Pedimos -dijo- al presidente su plan de implantación y, sobre todo, de acompañamiento. Qué puestos de trabajo auxiliares se van a generar, qué tipo de empresas se van a atraer alrededor, qué tipo de perfiles se van a necesitar...". "De todo eso, en la sociedad aragonesa no sabemos absolutamente nada”, concluyó.

