Esta es la cantidad mensual que van a cobrar los profesores con cargo en la escuela concertada de Aragón

Jefes de estudios y jefes de departamento de la escuela concertada de Aragón van a recibir, a partir de este curso, un plus económico por ocupar un cargo de responsabilidad en sus respectivos centros. Las cantidades han sido acordadas y aprobadas de forma unánime en la mesa sectorial de la enseñanza concertada entre el Departamento de Educación y los sindicatos. Se trata de un acuerdo histórico.

El abono de las cantidades va en función de la nueva estructura de jefaturas, que se aplicará de forma progresiva entre este curso y los dos próximos.

¿Cuánto van a cobrar al mes las personas que ostentan estos puestos? Los complementos económicos, a los que ha tenido acceso este diario, son los siguientes:

Los jefes de estudios de Primaria, Educación Especial y primer ciclo de la ESO (1º y 2º ESO) recibirán al mes un plus de 255,96 euros. Por su parte, los jefes de estudios de segundo ciclo de ESO (3º y 4º ESO) cobrarán un plus de 395,29 euros.

Por otro lado, los jefes de estudios de FP Básica tendrán un complemento de 321,04 euros; los jefes de estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio cobrarán 367,72 euros; y los jefes de estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior una cantidad de 367,72 euros.

En lo que respecta a los jefes de departamentos, el plus también está establecido. Para el jefe de departamento de 2º ciclo de ESO (3º y 4º ESO) se abonará 333,98 euros; el jefe de departamento de Bachillerato recibirá 324,25 euros; el jefe de departamento de FP Básica cobrará un complemento de 296,99 euros; mientras que los jefe de departamento de Grado Medio y Grado Superior recibirán 316,28 euros al mes.