Esta es la distribución por áreas de la oferta de 3.200 plazas para funcionarios en Aragón

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha convocado este jueves 3.170 puestos de trabajo por concurso interno. Así, otros tantos funcionarios con empleo en la Administración del Gobierno de Aragón podrán presentar sus méritos para un cambio de puesto dentro del equipo aragonés en una oferta de empleo que recorre todas las consejerías y organismos autónomos del Ejecutivo aragonés.

Con este nuevo concurso, más de 10.000 funcionarios se habrán movido a un puesto de su selección desde que el Gobierno de Aragón abriera estos procesos en 2023.

Por áreas, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y las consejerías de Sanidad o Agricultura son los que aglutinan un mayor número de plazas.

Así, en el IASS se ofertan 603 plazas; 676, en Educación y 314 en Sanidad. Además, la consejería de Agricultura acumula 409 puestos, y Medio Ambiente, 235.

Varios departamentos acumulan cerca de 200 puestos en este concurso interno. Es el caso de Fomento (176), Hacienda (222), Presidencia (203) y 190 en el Instituto Aragonés de Empleo. Además, la consejería de Bienestar movilizará 34 plazas, la de Empleo 7 y el Salud, 39.

En el caso de los organismos autónomos dependientes del Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) aglutina 20 puestos en el proceso interno, seguido por 12 en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), otros 12 en el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), diez más en el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón), otros dos en la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (Acpua) y seis en el Instituto Aragonés del Agua.