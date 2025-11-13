Empleo en Huesca: varias empresas buscan 200 personas en Fraga para trabajos industriales

Randstad, una de las mayores empresas de recursos humanos en España, ha activado un gran proceso de selección con más de 200 vacantes de empleo para empresas del entorno industrial de Fraga (Bajo Cinca) y de municipios cercanos de Zaragoza y Lérida, en uno de los mayores llamamientos de empleo industrial que se recuerdan recientemente en la zona, una de las más dinámicas económicamente de Aragón.

La oferta se dirige sobre todo a operarios de producción, un perfil muy demandado en sectores que siguen tirando del mercado laboral del Altoaragón: artes gráficas, alimentación —incluida la alimentación animal—, metalurgia, bienes de consumo y tecnología sanitaria. Las compañías, cuyos nombres no se revelen, buscan reforzar turnos y líneas de fabricación en un contexto de elevada actividad.

Salarios de 22.000 a 27.000 euros brutos

Se trata de contratos temporales con posibilidad de incorporación a plantilla, con salarios competitivos de entre 22.000 y 27.000 euros brutos anuales y jornada completa de lunes a viernes, según Randstad. Los aspirantes deben tener la Secundaria (ESO) aprobada y disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde o noche. La experiencia previa en entornos industriales se valora, así como la capacidad de trabajo en equipo y el compromiso con la seguridad.

Los puestos implican funciones como procesos de producción, manipulado de materiales, control de calidad, limpieza y organización, y manejo de maquinaria. “Son oportunidades para quienes quieren consolidar su trayectoria en un sector que continúa siendo uno de los motores de empleo de la región”, destacan desde la compañía.

Además, Randstd incorpora otra vía de acceso al mercado laboral: empleos a días sueltos para tareas de carga, descarga y apoyo en fábricas locales, sin necesidad de estudios previos. Una fórmula pensada para personas que buscan mayor conciliación o ingresos adicionales.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la app de Randstad o a través de su web oficial.