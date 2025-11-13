El expresidente de la comarca de Cariñena afirma que Pilar Alegría le ofreció "60.000 euros por un trabajo en el que no tendría que trabajar"

El expresidente de la comarca Campo de Cariñena y exalcalde de Tosos, José Luis Ansón, declaró hace unos días en sede judicial que Pilar Alegría, ministra de Educación y líder del PSOE Aragón, le ofreció "60.000 euros" en un trabajo "en el que no tendría que trabajar" a cambio de retirar las denuncias a otros compañeros del partido. Una información que desde el entorno de la ministra se niega categóricamente, avanzando que se tomarán acciones legales contra Ansón, del que dicen que nunca se ha visto con Alegría.

Según ha adelantado el diario El Mundo y ha podido confirmar este diario, Ansón aprovechó su último turno de palabra en el juicio del pasado 3 de noviembre, en el que compareció como acusado, para hacer esta confesión sobre Alegría. Ansón, que en calidad de acusado podía no decir la verdad, aseguró que "después de la última resolución" -sobre el exalcalde de Tosos hay varias causas judiciales- la actual secretaria general del PSOE en la comunidad "le llamó".

Ansón, que a las elecciones municipales de mayo de 2023 se presentó con el Partido Popular, aseguró en esa comparecencia que "quedó con ella", con Alegría, en Zaragoza. Un encuentro en el que, según el acusado, la ministra le pide "que deje el partido y la comarca y retire las denuncias contra los compañeros socialistas". Siempre en palabras del expresidente de la comarca Campo de Cariñena, Alegría habría asegurado a Ansón que "el partido estaría con él". También habría ofrecido "un trabajo en Navarra en el que no tendría que trabajar" por un montante de "60.000 euros".

Uno de esos "compañeros socialistas" a los que había denunciado era Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia y por entonces secretario de la comisión federal del PSOE de Ética y Garantías. Según Ansón, Alegría habría solicitado retirar la querella contra el miembro del Consejo de Ministros. Bolaños fue el encargado de firmar la resolución por la que el exalcalde de Tosos era apartado del PSOE, por "mala conducta ética". El cese orgánico fue, precisamente, por el gasto excesivo en dietas durante su presidencia en la comarca, razón por la que tiene abiertas causas judiciales. Ansón gastó más de 8.000 euros en sus primeros seis meses al frente de Campo de Cariñena en concepto de kilometraje y dietas.

Fuentes cercanas a Pilar Alegría niegan "ninguna comunicación ni encuentro" entre la ministra de Educación y el exalcalde de Tosos. Desde el entorno de la también líder del PSOE Aragón se confirma que ya han iniciado acciones legales, consistentes en solicitar a la Audiencia Provincial de Zaragoza la transcripción íntegra del discurso de Ansón. Posteriormente, afirman las mismas fuentes, se presentará una denuncia por injurias contra la ministra.

Posteriormente, Alegría ha compartido en sus redes sociales un comunicado expresando lo avanzado por fuente sde su entorno. "La secretaria general del PSOE Aragón ha iniciado esta misma mañana las oportunas acciones legales ante las injurias e infamias vertidas por este señor", afirma Alegría en el comunicado, que califica de "mentira de magnitud" lo expresado Ansón.

"Las infamias vertidas por este señor las realiza durante un juicio en el que testificó como acusado por prevaricación. Es de sobra conocido que, en España, cuando se declara como acusado no estás obligado a decir la verdad", analiza la ministra de Educación que recuerda el cambio de chaqueta del exalcalde de Tosos: "Fue expulsado del PSOE en 2021 y, en el año 2023, pasó a formar parte de las listas del PP".