El Gobierno de Aragón convoca cerca de 3.200 plazas para el concurso interno de sus funcionarios

La carrera por una función pública accesible para los trabajadores y útil para el ciudadano sigue en marcha en el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha convocado este jueves 3.170 puestos de trabajo por concurso interno. Así, otros tantos funcionarios con empleo en la Administración del Gobierno de Aragón podrán presentar sus méritos para un cambio de puesto dentro del equipo aragonés.

La acción, desarrollada en el seno de la consejería que dirige el popular Roberto Bermúdez De Castro, oferta puestos para provisión definitiva -la plaza tendrá nombre y apellidos para siempre al cerrar el proceso- dentro del concurso de méritos abierto y permanente que hace el Ejecutivo autonómico. Además de esas 3.170 vacantes, también se convocan otros 73 puestos con concurso específico.

El presente proceso atraviesa a la práctica totalidad de las consejerías y organismos del Gobierno de Aragón. El Departamento de Educación es el organismo que más puestos moviliza, con hasta 676 vacantes participantes en este concurso interno. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con 603 plazas, y la consejería de Agricultura, con 409 plazas, completan el podio. Con un centenar menos se queda la Consejería de Sanidad, que abre a la movilización interna hasta 314 puestos de trabajo. Con cifras en torno a las 200 vacantes aparecen Medio Ambiente (235), Hacienda (222), Presidencia (203), el Instituto Aragonés de Empleo (190) y Fomento (176).

Más lejos de estos registros centenarios, apartados como el Salud (39 plazas) o Bienestar Social (34 vacantes) tienen un papel destacado en este concurso interno. Tras ellos, otros organismos relevantes como el Inaga, con 20 puestos, o el Instituto Aragonés de la Juventud, con 12, los mismos que moviliza el Instituto Aragonés de la Mujer.

En materia medioambiental también aparecen el CITA, con 10 vacantes a concurso interno, o el Instituto Aragonés del Agua, con otras 6. Empleo (7 puestos de trabajo) y Acpua, Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón y protagonista de la actualidad educativa por los decretos a las universidades privadas del Gobierno central, con 2 vacantes, cierran la movilización de todos estos puestos.

Las 3.170 plazas convocadas corresponden a todos los puestos vacantes para concurso interno, pero también para aquellos empleos que no tienen titular y aquellos huecos laborales que están ocupados temporalmente o por personal interino. Los puestos no están reservados, excepto los que forman parte de otros procesos de modificación de puestos de trabajo.

Este concurso interno replica, aunque con algunos puestos menos, los realizados en los dos últimos ejercicios. Desde la activación del proceso de 2023, y cuando se resuelva esta iniciativa, más de 10.000 funcionarios se habrán movido a un puesto de su selección. En 2023, Función Pública convocó 3.492 plazas, que fueron resueltas en 2024. El año pasado, la DGA convocó otras 3.874 plazas, resueltas en el mismo ejercicio. Los puestos que moviliza ahora el Gobierno autonómico son para provisión definitiva.

Nuevo baremos para los méritos

Más allá de la convocatoria de más de 3.000 puestos para este concurso interno, la Dirección General de la Función Pública también ha trabajado en los nuevos criterios y baremos que regirán la elección del personal que cambie de puesto en este proceso. Una orden publicada a finales del pasado mes de octubre y que responde a las reclamaciones o recursos que aparecieron en anteriores procesos similares. La reforma, de tipo parcial, aspira a corregir la desigualdad y la subjetividad entre los funcionarios.

Las modificaciones afectan a los cursos de formación, para atacar las dificultades para encuadrar en una misma categoría aprendizajes diferentes. Con el cambio introducido, estas formaciones se valorarán con 0,01 puntos por cada hora de curso. Los funcionarios de los subgrupos A1 y A2 tendrán a partir de ahora valorados los doctorados que hayan podido completar.

La transformación de los baremos también afecta a la experiencia de cada funcionario dentro de la Administración. Los puntos máximos por el tiempo en el último puesto será igual para las comisiones de servicio, las promociones internas temporales, los períodos de prácticas o los interinos de un año de duración. Se permite, a partir de esta convocatoria, la acumulación de periodos en los planes de empleo o la rehabilitación tras un periodo de incapacidad. Además, la DGA reconocerá la experiencia al personal estatutario, el docente no universitario y al de Administración de Justicia.

Las nuevas valoraciones también contemplan acciones en beneficio de la conciliación de la vida laboral y personal y atiende a los cuidados de menores y familiares. Los nuevos concursos valorarán estos casos siempre que la solicitud de los permisos sea con reducción de sueldo y un 10% del tiempo de la jornada diaria. La DGA pretende resolver así las diferencias entre plazas con complementos A y B.

Solicitudes y elección de puestos

Aquellos funcionarios que aspiren a alguna de las plazas ofertadas en este nuevo proceso interno podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 4 de diciembre. El personal solo podrá presentar una candidatura, a través de la plataforma interna de la DGA para la provisión de puestos de trabajo.

Para la designación de las personas elegidas para estos nuevos puestos, la Dirección General de la Función Pública solo tendrá en cuenta los méritos generados hasta tres meses antes de la convocatoria que se lanza hoy. Es decir, hasta el pasado 13 de agosto.

Función Pública también contempla que un mismo aspirante opte a varios puestos para mejorar su situación dentro de la Administración Pública. Así, ese concurso interno deja dos opciones a todos aquellos funcionarios que registren su petición para varios puestos de concursos pendientes de resolver. Por un lado, se permite la toma de posesión en el puesto adjudicado en primer lugar, pero el aspirante deberá renunciar expresamente a los otros concursos. Así, este procedimiento deberá realizarse en un plazo de diez días desde la resolución definitiva y dejará claro que no opta a las otras vacantes.

La otra opción de los aspirantes será la toma de posesión del primer puesto que se adjudique, pero manteniendo la instancia a otros concursos pendientes. El funcionario, entonces, no tendrá que rellenar ninguna renuncia, pero deberá tomar posesión en el futuro del nuevo que se le adjudique, en el caso de que sea así.