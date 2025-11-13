Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo MLN impulsa la Fundación José María Royo Gabás para promover la formación académica

La Fundación José María Royo Gabás nace con el objetivo, entre otros, de promover la formación académica de hijos de empleados del Grupo MLN y favorecer el desarrollo profesional de personas en situación de vulnerabilidad

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

En el primer aniversario del fallecimiento del conocido directivo empresarial aragonés, D. José María Royo Gabás, su familia y el Grupo MLN han decidido constituir la Fundación José María Royo Gabás (fundacionjmr.org), una entidad sin ánimo de lucro cuyo propósito es apoyar la educación y el futuro de los hijos de los empleados del Grupo MLN, así como respaldar, en su desarrollo personal y profesional, a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad mediante programas de becas y ayudas directas.

"Esta fundación nace del ejemplo de Pepe: trabajo, estudios y oportunidades para todos. Queremos transformar su recuerdo en futuro para muchos jóvenes", señala Marta Royo López, hija de José María y miembro de la tercera generación del Grupo.

La Fundación iniciará sus actividades en el presente ejercicio con el objetivo de ser un cauce de apoyo al desarrollo profesional de personas que destaquen por sus capacidades profesionales o por pertenecer a colectivos desfavorecidos manteniendo de esta manera el legado profesional y personal de Jose Maria.

