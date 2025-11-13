Jysk amplía su presencia en Aragón: abrirá su cuarta tienda en un punto estratégico

A mediados del mes de marzo está prevista la apertura en Calatayud de una tienda de la cadena de decoración y muebles JYSK. Será la cuarta que tendrá en Aragón. Cuenta con dos en la ciudad de Zaragoza, otra en Jaca, y ha apostado por la capital bilbilitana por su ubicación.

Esta mañana los directores de Expansión del grupo en España, Enrique Sala, e Isabel Montero han mantenido una reunión con el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, y con el primer teniente de alcaldía y concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno. En la misma se ha expuesto el estado de las obras y los plazos previstos hasta equipar completamente la nave de 1.100 metros cuadrados que están construyendo y de cuya ejecución se hace cargo la empresa local DRM. Se ha detallado la plantilla que precisarán para la tienda, las razones que les llevaron a elegir Calatayud, y las características presencia de esta marca.

Obras de Jysk en Calatayud / AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

Serán entre 10 y 12 personas las que llegado el momento la compañíaseleccionará para la tienda de Calatayud. La estructura del edificio que será tienda y almacén está prácticamente construida. Todo el acondicionamiento interior y exterior se ejecutará en los próximos cuatro meses.

JYSK es un grupo con 3.500 tiendas en todo el mundo y que está en expansión con el objetivo fijado de alcanzar las 5.000. En España y Portugal disponen de 172 establecimientos y fueron 28 los que inauguraban el año pasado.

Turquía y Marruecos son otros países en los que están introduciendo su producto. Mueble muy transversal tanto en calidad como en precio y preparado para llevar o para montar. Su catálogo abarca mueble interior, de jardín y decoración. Su público objetivo es amplio.