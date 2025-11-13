Pinaform invertirá 5,3 millones en Pina de Ebro y creará 20 empleos con el reciclaje de botellas de plástico

La empresa Pinaform, asentada en el polígono industrial de Pina de Ebro (Ribera Baja del Ebro), va a dar un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con un proyecto industrial de 5,3 millones de euros con el que se situará entre los fabricantes más avanzados en la producción de lámina de PET reciclado apta para contacto alimentario. La compañía, heredera de la antigua Paif Ibérica, ha vivido en la última década una profunda reconversión que la ha llevado de producir vasos y platos de plástico a especializarse en la extrusión de materiales reciclados para envases alimentarios y blísteres comerciales.

“Queremos triturar, lavar y descontaminar aquí mismo las botellas de agua que hoy tenemos que importar, sobre todo de Europa, India o el norte de África”, explica Julián Mermejo, director de Operaciones de la planta. Para impulsar esta inversión, la empresa ha logrado una ayuda de 2,5 millones del Perte de Economía Circular que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Otras nueve empresas aragonesas del sector del plástico están propuestas para subvenciones de este programa por un importe conjunto de 13,7 millones.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha visitado este jueves las instalaciones de Pinaform para conocer el proyecto, que permitirá a la compañía cerrar el círculo completo del reciclado de PET, desde la recepción de la botella de agua, pasando por el lavado en caliente y la descontaminación, hasta la fabricación final de la lámina rígida utilizada para bandejas y envases.

Del concurso de acreedores al relanzamiento

La historia de la actual Pinaform arranca en el año 2000, cuando la entonces Nueva Paif Ibérica, de capital italiano, se instaló en el municipio de la Ribera Baja del Ebro. Su trayectoria se quebró en 2013, cuando la empresa matriz entró en concurso de acreedores en Italia y arrastró a la filial española, que permaneció dos años parada.

La situación dio un giro en 2015, cuando el grupo valenciano Vinilos del Este adquirió la planta a los administradores concursales y reactivó la actividad, dando origen a la actual Pinaform. “Empezamos con 12 personas, hoy somos 42 y terminaremos el año con 43. La previsión es llegar a más de 60 en un año y medio”, señala Mermejo, que admite la dificultad para encontrar mano de obra cualificada en la zona, aunque no se trate de perfiles de ingeniería.

De los vasos de plástico al PET alimentario

Cuando la planta reabrió en 2015, su actividad se centraba exclusivamente en la fabricación de vasos y platos de plástico, un mercado que quedó sacudido por las nuevas normativas sobre el uso de plásticos de un solo uso. “Las normas cambiaban cada poco, era un poco farragoso, porque no se sabía qué se iba a prohibir o qué materiales se impondrían”, recuerda el responsable de operaciones.

La empresa se adaptó produciendo utensilios reutilizables con hasta 20 lavados, pero el gran salto llegó en 2018, cuando Pinaform invirtió en una línea de extrusión de PET y RPET que incorporaba un sistema de descontaminación (Decon). Este equipo les permite fabricar lámina rígida a partir de PET 100% reciclado con certificación para contacto alimentario, una manufactura con el que luego se hacen las bandejas de carne del supermercado o los blísteres de múltiples productos. "Nosotros fabricamos esa lámina y el cliente le da la forma con sus moldes”, explica Mermejo.

Con esta inversión, Pinaform instalará un lavadero industrial, una línea de triturado y nuevos equipamientos auxiliares que requieren reforzar el suministro de agua, luz, aire comprimido y, probablemente, nuevas instalaciones.

Para el grupo Vinilos del Este, especializado históricamente en la fabricación de PVC y vinilos, la planta zaragozana se ha convertido en su apuesta por la economía circular y por un mercado en alza como es el de los envases rígidos reciclados para alimentación.