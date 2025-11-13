Premiadas seis entidades aragonesas en los Nunsys Group Awards 2025

La séptima edición de los Nunsys Group Awards 2025, que reconocen la excelencia y casos de buenas prácticas liderados por empresas e instituciones de ámbito nacional en el campo de la innovación y la tecnología, se ha celebrado este año por primera vez en Zaragoza, en las oficinas centrales de Inycom by Nunsys Group ubicadas en Plaza.

Se han entregado un total de 14 estatuillas, obra del escultor aragonés Pako Cerezuela, entre las que hay seis entidades aragonesas premiadas. Se trata de la multinacional Saica Group, que recogió el Premio Mayor Despliegue Global del ERP SAP en Plantas Productivas; el Ayuntamiento de Zaragoza, que obtuvo el Premio Compromiso con la Seguridad de la Información; las taquillas inteligentes le valieron a Grupo BTV el Premio Digitalización de Producto a través de Software; el Premio Innovación en la Atención del Ictus mediante Monitorización Cardiaca reconoció la labor del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; Grupo IQE se alzó con el Premio Innovación en Laboratorio químico para un futuro sostenible; mientras que el Premio Digitalización Industrial de Plantas fue para Grupo SAMCA.

El evento fue posible gracias al patrocinio de los fabricantes tecnológicos AuraQuantic, AVer, Check Point, Cohesity, DocuWare, Extreme Networks, Fortinet, HP Poly, HPE, Infinigate, Kaspersky, Keepit, Kodak, Microsoft, Netskope, Samsung, SentinelOne, Siemens, SonicWall y Sophos, así como de los mayoristas Charmex, V-Valley y Zaltor-Nymiz.

A todos ellos se refirió Paco Gavilán, presidente de Nunsys Group, durante su discurso de clausura de la gala, en el que les ha dado las gracias por “creer en nuestra compañía y entender que la tecnología y la innovación son los vectores de crecimiento y éxito empresarial por excelencia en el momento actual”.

Gavilan, Blanquer, Calvo y Gaston en el transcurso de la gala de los Nunsys Awards 2025. / Nunsys Group

Listado completo de premiados Premio Excelencia en Transformación de Datos: Dermofarm

Premio Innovación Tecnológica Industrial: Patatas Lázaro

Premio Tecnología Transformadora: Productos Mesa

Premio Mayor Despliegue Global del ERP SAP en Plantas Productivas: Saica Group

Premio Innovación y Modernización Militar: OTAN - Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido (HQ NRDC-ESP)

Premio Compromiso con la Seguridad de la Información: Ayuntamiento de Zaragoza

Premio Excelencia Analítica: Huercasa

Premio Digitalización de Producto a través de Software: Grupo BTV

Premio Reinterpretación Tecnológica del Patrimonio Histórico: Catedral de Burgos

Premio Innovación en la Atención del Ictus mediante Monitorización Cardiaca: Hospital Universitario Miguel Servet

Premio Innovación en Laboratorio Químico para un Futuro Sostenible: Grupo IQE (Industrias Químicas del Ebro)

Premio Trayectoria en los Servicios Gestionados de Impresión: Clariane

Premio Automatización y Digitalización de procesos de e-Invoicing en sector Asegurador: Tirea

Premio Digitalización Industrial de Plantas: Grupo Samca

Sobre Nunsys Group

Fundada en 2007 con capital 100% nacional, Nunsys Group es una compañía especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología. Realiza proyectos de Infraestructuras, Comunicaciones, Sistemas, Transformación Digital, desarrollo de Software, Ciberseguridad, Industria Digital, Audiovisuales y Formación, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas.

En la actualidad, Nunsys Group está integrada por cerca de 2.800 profesionales con una amplia experiencia en el sector TIC, y atiende a más de 8.000 clientes nacionales e internacionales a través de su red de 27 delegaciones en España y sus oficinas en Andorra, Lisboa (Portugal), Medellín (Colombia) y Washington DC (EEUU).