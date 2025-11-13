Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premiadas seis entidades aragonesas en los Nunsys Group Awards 2025

Saica, Grupo Samca o el hospital Miguel Servet, entre los galardonados

Premiados en los Nunsys Group Awards 2025 celebrados en Zaragoza

Premiados en los Nunsys Group Awards 2025 celebrados en Zaragoza / Nunsys Group

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La séptima edición de los Nunsys Group Awards 2025, que reconocen la excelencia y casos de buenas prácticas liderados por empresas e instituciones de ámbito nacional en el campo de la innovación y la tecnología, se ha celebrado este año por primera vez en Zaragoza, en las oficinas centrales de Inycom by Nunsys Group ubicadas en Plaza.

Se han entregado un total de 14 estatuillas, obra del escultor aragonés Pako Cerezuela, entre las que hay seis entidades aragonesas premiadas. Se trata de la multinacional Saica Group, que recogió el Premio Mayor Despliegue Global del ERP SAP en Plantas Productivas; el Ayuntamiento de Zaragoza, que obtuvo el Premio Compromiso con la Seguridad de la Información; las taquillas inteligentes le valieron a Grupo BTV el Premio Digitalización de Producto a través de Software; el Premio Innovación en la Atención del Ictus mediante Monitorización Cardiaca reconoció la labor del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; Grupo IQE se alzó con el Premio Innovación en Laboratorio químico para un futuro sostenible; mientras que el Premio Digitalización Industrial de Plantas fue para Grupo SAMCA.

El evento fue posible gracias al patrocinio de los fabricantes tecnológicos AuraQuantic, AVer, Check Point, Cohesity, DocuWare, Extreme Networks, Fortinet, HP Poly, HPE, Infinigate, Kaspersky, Keepit, Kodak, Microsoft, Netskope, Samsung, SentinelOne, Siemens, SonicWall y Sophos, así como de los mayoristas Charmex, V-Valley y Zaltor-Nymiz.

A todos ellos se refirió Paco Gavilán, presidente de Nunsys Group, durante su discurso de clausura de la gala, en el que les ha dado las gracias por “creer en nuestra compañía y entender que la tecnología y la innovación son los vectores de crecimiento y éxito empresarial por excelencia en el momento actual”.

Gavilan, Blanquer, Calvo y Gaston en el transcurso de la gala de los Nunsys Awards 2025.

Gavilan, Blanquer, Calvo y Gaston en el transcurso de la gala de los Nunsys Awards 2025. / Nunsys Group

Listado completo de premiados

  • Premio Excelencia en Transformación de Datos: Dermofarm
  • Premio Innovación Tecnológica Industrial: Patatas Lázaro
  • Premio Tecnología Transformadora: Productos Mesa
  • Premio Mayor Despliegue Global del ERP SAP en Plantas Productivas: Saica Group
  • Premio Innovación y Modernización Militar: OTAN - Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido (HQ NRDC-ESP)
  • Premio Compromiso con la Seguridad de la Información: Ayuntamiento de Zaragoza
  • Premio Excelencia Analítica: Huercasa
  • Premio Digitalización de Producto a través de Software: Grupo BTV
  • Premio Reinterpretación Tecnológica del Patrimonio Histórico: Catedral de Burgos
  • Premio Innovación en la Atención del Ictus mediante Monitorización Cardiaca: Hospital Universitario Miguel Servet
  • Premio Innovación en Laboratorio Químico para un Futuro Sostenible: Grupo IQE (Industrias Químicas del Ebro)
  • Premio Trayectoria en los Servicios Gestionados de Impresión: Clariane
  • Premio Automatización y Digitalización de procesos de e-Invoicing en sector Asegurador: Tirea
  • Premio Digitalización Industrial de Plantas: Grupo Samca

Sobre Nunsys Group

Fundada en 2007 con capital 100% nacional, Nunsys Group es una compañía especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología. Realiza proyectos de Infraestructuras, Comunicaciones, Sistemas, Transformación Digital, desarrollo de Software, Ciberseguridad, Industria Digital, Audiovisuales y Formación, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas.

En la actualidad, Nunsys Group está integrada por cerca de 2.800 profesionales con una amplia experiencia en el sector TIC, y atiende a más de 8.000 clientes nacionales e internacionales a través de su red de 27 delegaciones en España y sus oficinas en Andorra, Lisboa (Portugal), Medellín (Colombia) y Washington DC (EEUU).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
  2. BSH reafirma su apuesta por Zaragoza: compra suelo para ampliar su principal fábrica e impulsar un plan de inversión a tres años
  3. La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
  4. Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
  5. Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
  6. Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables
  7. Un grupo alemán proyecta una planta de amoniaco verde con 200 millones de inversión en Escatrón (Zaragoza)
  8. La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire frío a Aragón: vuelven las lluvias y caída de las temperaturas

La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año

La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año

Premiadas seis entidades aragonesas en los Nunsys Group Awards 2025

Premiadas seis entidades aragonesas en los Nunsys Group Awards 2025

Empleo en Huesca: varias empresas buscan 200 personas en Fraga para trabajos industriales

Empleo en Huesca: varias empresas buscan 200 personas en Fraga para trabajos industriales

Zaragoza se prepara para vender el papel y el cartón reciclado: estos son los precios

Zaragoza se prepara para vender el papel y el cartón reciclado: estos son los precios

Más 200.000 niños vacunados en África gracias a un alianza en la que participan 102 empresas aragonesas

Más 200.000 niños vacunados en África gracias a un alianza en la que participan 102 empresas aragonesas

Condenado a 4 años y 2 meses de cárcel el conductor que mató al joven futbolista Luismi

Condenado a 4 años y 2 meses de cárcel el conductor que mató al joven futbolista Luismi

Los primeros vecinos de Averly lamentan el retraso de las obras: "Teníamos que haber entrado a vivir en abril"

Los primeros vecinos de Averly lamentan el retraso de las obras: "Teníamos que haber entrado a vivir en abril"

Forestalia se reinventa: de los molinos de viento a las granjas de datos

Forestalia se reinventa: de los molinos de viento a las granjas de datos
Tracking Pixel Contents