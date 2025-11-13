¿Por qué la reforma de Medicina se ha quedado fuera de los presupuestos de la Universidad de Zaragoza?

Sorpresa en los presupuestos de la Universidad de Zaragoza para 2026: la ansiada reforma de la Facultad de Medicina se ha quedado fuera de las cuentas del campus público, no tiene partida asignada y, por tanto, las obras que tenían que empezar este curso se vuelven a retrasar, como mínimo, hasta 2027. El traspié se produce en un momento crucial porque el contrato-programa con el Gobierno de Aragón está a punto de cumplir y se tendrá que negociar otro nuevo, donde ya sí se incluirá la rehabilitación al completo de la facultad. Lo que está claro es que, con los plazos a punto de cumplirse, es inviable ejecutar la primera fase de las obras este curso.

"Con este contrato-programa no vamos a hacer Medicina. A todos nos apena no haber podido ejecutar la primera fase en el edificio, pero ha habido retrasos y diferentes circunstancias que nos lo impiden. Se ha trabajado en el proyecto, pero no en la obra", ha explicado este jueves La vicerrectora de Economía de la Universidad de Zaragoza, Paloma Apellániz.

Uno de esos retrasos se generó ya en noviembre de 2024, cuando una empresa -la UTE Medicina Barcos y Enriquez Arquitectos-Magen Arquitectos- presentó un recurso especial a la adjudicación de la redacción del plan director, del anteproyecto, del proyecto básico, del plan de ejecución y de la dirección facultativa de los trabajos a la empresa Idom, ganadora de la licitación.

Desde la Universidad de Zaragoza van a a plantear al Gobierno de Aragón el poder hacer un programa específico para las obras de Medicina, tal y como se hizo con Filosofía hace unos años. "Cuando se negoció el actual contrato programa una de las estrellas era Medicina, pero no vamos a poder comenzar bajo este acuerdo por lo que cuando nos sentemos a negociar para el siguiente tendremos que pactar uno que incluya al completo las dos fases y se pueda cubir la reforma con ese acuerdo", ha recalcado la vicerrectora.

En este sentido, desde el campus público consideran que al poder negociar la obra al completo bajo un mismo convenio se "ahorrarán tiempo y dinero, porque no serán fases separadas", según Apellániz. "Creemos y entendemos que es la solución más conveniente, pero hasta 2027 difícilmente vamos a poder empezar las obras. Una fecha más concreta no puedo decir", ha indicado la vicerrectora.

Las dos fases

La reforma, tal y como adelantó este diario, está estimada en un coste de 20 millones deeuros. Las dos fases de obras explicadas hasta la fecha son las siguientes. Por un lado, la rehabilitación integral del edificio principal de Medicina (el B), que no será derribado, sino que será reestructurado y acompañado por dos edificios de nueva construcción: uno para albergar una biblioteca de Ciencias Biomédicas y otro para centralizar toda la parte de investigación. El coste de esta fase está estimado en 11.150.000 euros.

En lo que respecta a la fase II de las obras, esta se estima en un presupuesto de 9.000.000 millones de euros para acometer la construcción de un nuevo edificio que acogerá tres áreas funcionales: laboratorios de investigación, el centro de simulación clínica, habilidades y competencias y el área de anatomía y el centro de donación de cadáveres. Por su parte, la intervención en el edificio A (el situado más cerca de las Urgencias del hospital Clínico) se hará al final de las fases de obras debido a que cuenta con «espacios críticos» como el Departamento de Anatomía o los laboratorios de investigación.