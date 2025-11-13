Ricard Mitjana consigue los avales y será el nuevo líder de Podemos Aragón

Ricard Mitjana será el nuevo líder de Podemos Aragón después de una etapa de interinidad y dificultades en el partido morado. Más de un año después de que la anterior dirección dimitiera en bloque por las desaveniencias con su único diputado en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, el partido retoma el camino hacia la normalidad orgánica con la celebración de la Asamblea Ciudadana prevista este mes de noviembre.

Según ha confirmado el partido a través de un comunicado, "en apenas 10 horas", Mitjana ha superado "holgadamente los 90 avales requeridos para formalizar su candidatura" a la coordinación general de Podemos Aragón, "muy por delante del plazo máximo de 48 horas". Según señalan desde el partido, "este apoyo demuestra la confianza de la militancia en su propuesta de liderazgo honesto, cercano y transformador".

Podemos Aragón abrió el proceso de primarias para elegir la nueva Coordinación General, estableciendo como requisito un mínimo de 90 avales de personas inscritas. Desde el equipo técnico no se explicó, sin embargo, cuántos militantes e inscritos tiene el partido a día de hoy en la comunidad autónoma, ni cuántas personas pueden participar con sus votos en la elección del nuevo líder del partido.

Después del dramático revés en las urnas el pasado mayo de 2023, Podemos Aragón sigue intentando reinventarse tras las sucesivas crisis en su dirección. Desde que Maru Díaz fuera reelegida por la militancia en las primarias de junio de 2020, y dejara la política tras las elecciones del 2023, han estado al frente del partido Marta de Santos, que fue la única candidata del proceso celebrado en febrero de 2024 y que se mantuvo en el cargo solo seis meses, hasta agosto de ese mismo año, por las "desaveniencias" con el diputado autonómico. Su dimisión, acompañada de la de todo el equipo directivo, abrió paso a la llegada del equipo técnico elegido por la dirección del partido en Madrid.

Quién es Ricard Mitjana

Ricard Mitjana es un militar retirado pacifista y activista social con amplia trayectoria en asociaciones, que había formado parte hasta ahora del equipo gestor del partido, realizando principalmente las labores de recuperación del espacio político en el territorio y la reactivación de círculos.

"Estoy profundamente agradecido por la confianza que tantas personas de Podemos Aragón han depositado en mí. Este apoyo demuestra que nuestra fuerza está en la militancia y en la ilusión por construir un Podemos más democrático, cercano y transformador", ha defendido, en sus primeras declaraciones.

El proceso de primarias continúa, y todas las personas inscritas están llamadas a participar y decidir sobre el futuro de Podemos Aragón. El día 16 de noviembre, se registrará la candidatura, y el día 21 de noviembre se oficializará. Después, se abre el plazo para que voten telemáticamente los inscritos en Podemos Aragón, desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de noviembre.

"Esperamos que las gentes de Podemos se animen a votar, a demostrar que Podemos sigue vivo y que empieza una nueva etapa donde aspiramos a volver a ser pieza fundamental en la política aragonesa", ha defendido Mitjana.