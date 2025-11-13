Santa María Reina, la histórica residencia que sobrevive al olvido: "Los últimos años solo se usaba la última planta"

«Estructuralmente está perfecto, no hemos encontrado ningún problema de fisuras». Así de contundente es el arquitecto José María Lahuerta, autor del proyecto de reconversión de la histórica residencia Santa María Reina, que estos días está afrontando los trabajos de demolición interior de la tabiquería y todos los elementos que desaparecerán de las siete plantas de este edificio construido en 1975 para ser alojamiento solo para mujeres.

Sus paredes guardaban algo más que medio siglo de historia de Zaragoza en un recinto que toda la vida ha estado en manos de una orden religiosa y que acabó con más de ocho años en desuso, aunque buena parte del inmueble estuvo sin utilizar durante más tiempo, ya que «los últimos años solo se usaba la última planta» como alojamiento de las religiosas que la utilizaban.

En el pasado, su uso originario decayó con el paso del tiempo por la baja demanda y la aparición de nuevas residencias que, por ejemplo, abrían las puertas también a hombres, o que incluían nuevos servicios adaptados a las nuevas necesidades. Aún así, «el edificio ha aguantado muy bien» el paso del tiempo que ha estado en el olvido, tanto por dentro como por fuera. «La fachada estaba muy bien conservada, ni una sola grieta hemos encontrado», señala Lahuerta.

Josema Molina

Sí que estaba, no obstante, muy anticuado u obsoleto, algo que se reflejaba, por ejemplo, en las ventanas de madera que se están desmontando o en las paredes «de cuatro centímetros de grosor que acústicamente era un desastre». El nuevo uso corregirá esa insonorización y también su eficiencia energética en sus instalaciones.