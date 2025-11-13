Estas son las tres cartas del consejero de Vivienda de Aragón al Gobierno de España para reclamar los suelos de la Sareb

Tres cartas dirigidas a dos ministerios y a la Sareb para reclamar para Aragón la cesión de los suelos del llamado 'banco malo' para la construcción de viviendas. Es el anuncio que ha hecho el consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, que se ha defendido en el pleno de las críticas de toda la oposición de izquierdas y de Vox por el modelo elegido por el Ejecutivo aragonés para impulsar vivienda, recurriendo a la utilización de suelos de uso demanial (definido inicialmente para la creación de servicios públicos) para promover la construcción de casas, especialmente, ante las críticas de los vecinos por el riesgo de perder el acceso a esas infraestructuras públicas.

El debate sobre el complicado acceso a la vivienda y el ascenso meteórico de los precios en Aragón ha vuelto a ser protagonista en el pleno de las Cortes de Aragón, con la comparecencia del consejero del ramo, Octavio López, a petición del PSOE, para aclarar un modelo que ha sido criticado por todo el arco parlamentario salvo el PAR, y que ha defendido con vehemencia López, sacando pecho del impulso de unas 4.000 viviendas en Aragón en esta legislatura y el carácter "social" de sus iniciativas, para hacer frente al "drama" de la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y las clases medias.

Así, López ha comunicado que Aragón sigue reclamando al Gobierno central y a la Sareb la cesión de sus suelos para convertirlos en viviendas y ha reconocido que la fórmula de los suelos de usos demaniales no es la mejor, pero es a la que han decidido recurrir para responder a un "problema grave".

Así lo ha reiterado el consejero de Fomento, Vivienda y Logística del Ejecutivo aragonés, Octavio López, que ha anunciado que ayer envió las tres misivas, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la de Defensa, Margarita Robles, y al consejero delegado de la Sareb, Leopoldo Puig, donde pide abstenerse de "obstáculos partidistas" para avanzar en la resolución de este asunto y reitera una demanda que ya hizo en verano.

En concreto, a la ministra de Defensa, López le reclama "la reversión a la situación inicial de la parcela situada en la calle Margarita Xirgú de Zaragoza". Le recuerda que "el 21 de abril de 1994 se produjo la cesión a título gratuito por parte del extinto Instituto del Suelo y de la Vivienda de Aragón (ISVA) a favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS). Dicha cesión tenía por objeto que el INVIFAS pudiera construir viviendas para el personal militar de carrera o vinculado a las Fuerzas Armadas; pero tras 31 años no se ha destinado a la finalidad pretendida y el solar se ha quedado sin utilización alguna".

Así, López reclama "la cesión de la citada parcela a esta comunidad autónoma de Aragón, como anterior titular de la misma, para destinarla a la finalidad de uso residencial mediante el desarrollo de los correspondientes programas de fomento de vivienda".

En las tres cartas, el consejero recuerda el acuerdo entre el presidente de la Generalitat de Cataluña en el Parlament y el Ministerio de Vivienda para que el Gobierno de Salvador Illa gestione "todo el patrimonio de la SAREB en Cataluña; en concreto, 13.000 pisos y 300 solares", y pide para Aragón lo mismo.

Además, al minsiterio de DEfensa le solicita que renuncie a la vía judicial por el conflicto por la parcela de Margarita Xirgú. "Confío en la colaboración de todas las Administraciones y en el trato no discriminatorio para lograr el objetivo común de acabar con el problema de la vivienda; por lo que le ruego que desista del procedimiento del contencioso-administrativo que mantiene con el Gobierno de Aragón para que podamos seguir dando solución a los problemas de la vivienda, la mayor preocupación entre los jóvenes de nuestro país", señala la carta a la que ha tenido acceso este diario.

Al consejero delegado de la Sareb, López le traslada que tenga a bien "atender su solicitud", "que no persigue otra meta que la de dar solución a los problemas de los ciudadanos en aquellas materias en las que tengo competencia, teniendo en cuenta que la vivienda es la mayor preocupación entre los jóvenes de nuestro país".