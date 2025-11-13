¿Cómo es "el trasvase de energía" que sufre Aragón según Azcón?

Aragón se ha convertido desde hace años en una de las pilas del sistema eléctrico español. La comunidad autónoma destaca en el mapa nacional como una de las grandes productoras de energía, aupada por el buen funcionamiento de las energías renovables, en especial la fotovoltaica y la solar. Una ventaja competitiva que se quiere aprovechar aún más, en un momento en el que las grandes inversiones tecnológicas -60.000 millones de euros anunciados en la actual legislatura- llaman a la puerta aragonesa. Ello, sumada al transporte desde la comunidad a otros territorios, ha hecho que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, hable de "trasvase de energía" en el territorio que preside.

La palabra "trasvase" sigue haciendo temblar a los aragoneses, con el del Ebro muerto, pero nunca enterrado. Ahora es la energía, la otra pata productiva para que la industria llegue a Aragón, la que preocupa a la DGA. La comunidad, que genera con energía verde el 89% de su electricidad, deriva a otros territorios el 54,6% de toda la energía que se produce en lel territorio. No se sabe con precisión a dónde va esa energía, pero las conexiones aragonesas tienen destinos tan variopintos como País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana e incluso Francia.

Aragón generó 22 gigavatios hora en 2024, último ejercicio con los datos actualizados. De ellos, 19,5 vinieron por la combinación de las renovables hidráulicas, eólicas y fotovoltaicas. La demanda se quedó en 9,96 gigavatios hora, por lo que el exceso de producción de la comunidad fue de 11,83 gigavatios por hora. Aragón es una comunidad netamente exportadora, frente a otras que consumen mucho más de lo que generan. Azcón ha puesto este jueves como ejemplo Cataluña, que el año pasado rondó un déficit de 3,5 gigavatios entre lo generado y lo consumido.

La generación de energía crecerá en Aragón en los próximos tiempos. Fuentes del Departamento de Economía de la DGA, del que depende de la planificación energética, han señalado a este diario que el Ejecutivo autonómico tiene en tramitación más de 4.200 megavatios de energía eólica y otros 7.776 megavatios de energía solar. En el caso del Gobierno central, otros 7.712 megavatios de energía verde establecida en Aragón o en varias comunidades incluyendo Aragón se encuentran en varias fases de tramitación.

La intención de la DGA es que Aragón cuente con más cantidad de proyectos altamente demandantes de energía, para que esta se pueda quedar en el territorio. Pero la acumulación no es la única solución, ya que también se necesitan los permisos para que esa energía se quede en territorio aragonés. La planificación energética para el próximo ciclo, esa que conoció la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero del Miteco, no saca una sonrisa al Ejecutivo autonómico que quiere más. La petición del Gobierno aragonés copaba para la comunidad todo el planteamiento nacional para centros de datos, por ejemplo.