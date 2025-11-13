Urgencias de tarde en Zaragoza: el Salud adjudica 8 plazas a médicos y 18 a enfermeras para el nuevo modelo de Atención Continuada

El nuevo modelo de Atención Continuada en la ciudad de Zaragoza, que supondrá que las urgencias de tarde de los centros de salud pasarán a ser atendidas en los centros de especialidades, está a punto de ponerse en marcha. Será antes de que termine el año, según aseguran fuentes del Departamento de Sanidad a este diario, y, dado el tiempo que resta para terminar 2025, desde la consejería ya se están moviendo los hilos para la contratación de personal.

De hecho, el Salud realizó este martes un primer llamamiento centralizado para cubrir plazas de médicos, entre ellas las de los Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria de la ciudad de Zaragoza, la nueva denominación de la Atención Continuada en la capital. En concreto, se han logrado cubrir 8 de las 11 plazas pendientes de ocupar de Médicos de Atención Continuada (MAC). Son seis en el sector sanitario III y dos en el sector I. Por su parte, el sector II ya está cubierto con los MAC con que ya cuentan. Para las dos que se han quedado sin cubrir se hará un llamamiento desde los propiso sectores.

En el caso del personal de enfermería, el llamamiento ha sido este jueves. Se han ofertado 18 plazas de EAC para las urgencias de tarde: 4 plazas para el sector Zaragoza I, 6 plaza el sector Zaragoza II y 8 para el sector Zaragoza III. Todas se han adjudicado.

A la oferta de puestos para las urgencias de tarde en la ciudad de Zaragoza han podido optar los profesionales del Salud de forma voluntaria, a través de una bolsa específica creada para esta actividad. De esta forma, el departamento sigue dando los pasos, según lo acordado con los sindicatos, para poner en marcha el nuevo modelo de Atención Continuada de la ciudad antes de que termine el año. En el caso de que alguna plaza de las urgencias de tarde se quede sin cubrir, Sanidad tiene contempladas otras fórmulas.

¿A qué centro de especialidades tendré que ir para las urgencias de tarde?

Mientras los recursos humanos acaban de ser definidos y adjudicados, en los centros de especialidades las obras de adaptación para asumir esta asistencia sanitaria "están finalizadas", según la consejería. En estas semanas se está instalando el nuevo equipamiento.

Una vez que se ponga en marcha, el nuevo modelo amplía en cuatro horas al día el horario de Atención Continuada en la capital aragonesa sobre lo que había establecido. Así, se pasará de 17.00 a 20 horas a 15.00 a 22 horas. La consejería defiende que este proyecto "mejorará la calidad en la atención al disponer de centros mejor equipados y con mayor capacidad de resolución".

De acuerdo al modelo aprobado y publicado ya en el Boletín Oficial de Aragón, los usuarios del sector sanitario Zaragoza II, que es el que tiene como referencia el hospital Miguel Servet, disponen de actualmente de dos Puntos de Atención Continuada (Fuentes Norte y Sagasta) y se mantendrán otros dos (Ramón y Cajal y Pablo Remacha).

Los del sector III (tienen de referencia el Hospital Clínico) pasarán del PAC de Bombarda a ser atendidos en el Inocencio Jiménez, mientras que los del sector I serán atendidos en las urgencia de tarde en el CME Grande Covián.