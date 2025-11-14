La Aemet alerta sobre el impacto de la borrasca Claudia en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más

La borrasca Claudia está siendo la protagonista de la semana en toda la Península Ibérica dejando precipitaciones muy fuertes que han causado fuertes estragos en Portugal y el oeste de España. Tal ha sido el impacto del temporal que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado esta madrugada la alerta roja en el norte de Cáceres, Sistema Central y sur de Ávila por precipitaciones que han alcanzado los 200 mm. Los ciudadanos de Ávila y Cáceres también han recibido también un mensaje de alerta.

La previsión de la Aemet indica que la borrasca Claudia también hará mella a partir de este viernes en Aragón, aunque con mucha menos fuerza que en el resto de España. El organismo meteorológico ha activado la alerta amarilla en el Pirineo por fuertes lluvias que podría dejar unos registros de 60 mm en doche horas. También hay alerta amarilla por rachas fuertes de viento que podrían ser huracanadas a primeras horas del día.

Según la cuenta Meteo Aragón, la zona más afectada de la comunidad será el norte del Sobrarbe. En Pineta podrían caer hasta 100mm, en Bielsa 60mm, en Broto 40mm y Formigal 30mm. La otra región donde lloverá con mucha fuerza será el suroeste de Teruel con Guadalaviar como principal pueblo afectado con hasta 20mm. Todo indica que las precipitaciones se mantendrán en toda la coordillera al menos hasta el comienzo de la próxima semana.

Zaragoza tampoco se librará del paso de la borrasca Claudia. Un temporal acompañado de vientos del sur que han dejado una notable subida de temperaturas con los termómetros por encima de los 23 grados. La lluvia solamente hará presencia en la capital aragonesa mañana por la tarde cuando caigan hasta 4,1 mm. Donde sí lloverá con más ganas es en Teruel y Huesca.

Alerta de la CHE por posibles crecidas súbitas en barrancos

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado esta madrugada la vigilancia ante la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores del área pirenaica, que pueden llegar a ser importantes.

En los ríos principales —Aragón, Gállego, Cinca, Ésera, Garona, Nogueras y Segre— no se espera superar los umbrales de aviso por incremento de caudal, aunque la Confederación no descarta esta posibilidad, según señala el organismo de cuenca en una nota de prensa. La CHE recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de los servicios de protección civil y consultar la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en las páginas de la AEMET, el SAIH Ebro y la propia Confederación.

Crecida del Ebro el año pasado / Miguel Ángel Gracia

El refuerzo de la vigilancia se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología activara esta madrugada avisos amarillos en el Pirineo de Huesca y Lleida por lluvias intensas, con acumulaciones de hasta 15 l/m² en una hora y episodios persistentes de hasta 60 l/m² en 12 horas.

Estos avisos, que se mantienen durante este viernes 14 de noviembre, han motivado la recomendación de extremar la atención a la información actualizada en los canales oficiales.