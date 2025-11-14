Aragón crea un 'paraguas' de ayudas ante la pérdida de la vivienda por daños sobrevenidos en riadas o derrumbes

El Gobierno de Aragón ha creado un 'paraguas' para otorgar ayudas a los afectos por la pérdida repentina de su vivienda (o los daños en esta) por causas como inundaciones o derrumbes, y que beneficiará también a los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco, en Teruel.

Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda del Gobierno aragonés, Octavio López, que ha asegurado que el Ejecutivo "anticipará el 60% de las cuantías", en una intervención a preguntas del PSOE en el pleno de las Cortes de Aragón.

López ha asegurado que "se trata de un marco que trasciende el caso concreto de la calle San Francisco, porque Aragón, lamentablemente, ha sufrido en los últimos años lluvias torrenciales, inundaciones y sucesos imprevisibles que han provocado daños severos en viviendas, infraestructuras y barrios enteros". Por eso, ha defendido la "planificación" del Gobierno autonómico con la creación de unas bases reguladoras que permitirán actuar con más agilidad ante estos casos.

El consejero de Fomento, Vivienda y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, en las Cortes. / CORTES DE ARAGÓN

Así, se contemplan tres tipos de ayudas, para quienes han perdido totalmente su vivienda habitual o esta haya sido declarada en ruina inminente; para quienes sufren daños estructurales que obligan al desalojo por motivos de seguridad; y para quienes necesitan ser realojados temporalmente mientras se garantiza la habitabilidad de sus hogares.

Además, se pretende agilizar al máximo el procedimiento administrativo, ya que las solicitudes podrán resolverse por concurrencia simplificada o incluso por concesión directa, "cuando la urgencia lo exija", ha matizado López, que ha incidido en ese "anticipo automático del 60% de la ayuda en el momento de la concesión, sin tener que esperar meses a la comprobación final".

López ha sacado pecho por unas medidas que "no solo son legales, sino también morales, porque dan prioridad a las familias, no a la burocracia". Y ha asegurado que "las familias de la calle San Francisco y todas aquellas que hayan perdido su vivienda de manera sobrevenida pueden tener la seguridad de que el Gobierno de Aragón está con ellas: no con palabras, sino con hechos, con normativa, con presupuesto y con un calendario cierto".